Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіли 13 770 осіб
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, порівняно з минулим тижнем кількість хворих зросла на 26,1%.
Сильно хворіють діти: серед підхопивших віруси – 9 130 осіб. Значна частина хворих з – школярі: 4 190 дітей.
У лікарні госпіталізовано 290 осіб, у тому числі 229 дітей.
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У той же час в КМДА запевнили, що показник захворюваності знаходиться нижче базового показника на 39,2%.
Раніше ми писали, що в Києві через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в деяких школах призупинили навчання.
У КМДА заявили, що за інформацією Департаменту освіти і науки, у Києві на сьогодні освітній процес призупинено в одній школі повністю, і у 8 школах - частково. У Голосіївському районі - це 1 школа частково, два класи, Дарницький район - дві школи частково, два класи, Оболонський район - 1 школа частково, 13 класів, Печерський район - 1 школа частково, 5 класів, Святошинський район - 1 заклад повністю, і три школи частково, 9 класів.
Також у КМДА зазначили, що за цей рік вже зареєстровано майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ.
У столиці за останній тиждень, зберігається збільшення захворюваності, в основному - це діти. За 4-й тиждень 2020 року в медзаклади Києва госпіталізовано 186 осіб, з них 150 – діти.
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