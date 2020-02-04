На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 13 770 человек

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 26,1%.

Сильно болеют дети: среди подхвативших вирусы – 9 130 человек. Значительная часть из заболевших – школьники: 4 190 детей.

В больницы госпитализированы 290 человек, в том числе 229 детей.

В то же время в КГГА заверили, что показатель заболеваемости находится ниже базового показателя на 39,2%.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в некоторых школах приостановили обучение.

В КГГА заявили, что по информации Департамента образования и науки, в Киеве на сегодня образовательный процесс приостановлен в одной школе полностью, и в 8 школах - частично. В Голосеевском районе - это 1 школа частично, два класса, Дарницкий район - две школы частично, два класса, Оболонский район - 1 школа частично, 13 классов, Печерский район - 1 школа частично, 5 классов, Святошинский район - 1 учреждение полностью, и три школы частично, 9 классов.

Также в КГГА отметили, что в Киеве за этот год уже зарегистрировано почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

В столице за последнюю неделю, сохраняется увеличение заболеваемости, в основном - это дети. За 4-ю неделю 2020 года в медучреждения Киева госпитализированы 186 человек, из них 150 – дети.

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