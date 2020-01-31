У Києві розгорівся запеклий спір щодо російської мови
Суть конфлікту описала на своїй сторінці у Facebook Ірина Козак-Кедич, передає Politeka.net.
Стався спір у київській маршрутці, що проїжджає повз ринку будівельних матеріалів «Галичина»: жінка зі своїм дорослим сином просили водія (російською мовою) пригальмувати біля входу на ринок, але він не послухав їх прохань і проїхав до наступної зупинки.
Коли пасажири висловили водієві свої претензії, він заявив в відповідь: «Що? Я не розумію, вашої «мови».
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Деяких читачів історія повеселила:вони вважають, що тільки так і можна добитися того, щоб українська мова використовувалась щоденному житті.
Але знайшлося чимало супротивників цієї точки зору.
Раніше ми писали про те, що в Одесі розгорівся черговий скандал на ґрунті української мови.
В торговій точці «Гурман» п'яна продавщиця нецензурно висловлювалася на адресу україномовного покупця.
Жінка не дозволяла говорити з нею на державну мову, тому що вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською.
При цьому чоловік-покупець поводився з нею максимально коректно.
Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул відвідав магазин, де розгорівся мовний скандал, поспілкувався з керівництвом мережі і воно пообіцяло звільнити розбурхану продавщицю.
Нагадаємо, київський маршрутник вигнав учасницю АТО "за борт", фото.
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