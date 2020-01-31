У Києві розгорівся запеклий спір щодо російської мови

Суть конфлікту описала на своїй сторінці у Facebook Ірина Козак-Кедич, передає Politeka.net.

Стався спір у київській маршрутці, що проїжджає повз ринку будівельних матеріалів «Галичина»: жінка зі своїм дорослим сином просили водія (російською мовою) пригальмувати біля входу на ринок, але він не послухав їх прохань і проїхав до наступної зупинки.

Коли пасажири висловили водієві свої претензії, він заявив в відповідь: «Що? Я не розумію, вашої «мови».

Деяких читачів історія повеселила:вони вважають, що тільки так і можна добитися того, щоб українська мова використовувалась щоденному житті.

Але знайшлося чимало супротивників цієї точки зору.

Раніше ми писали про те, що в Одесі розгорівся черговий скандал на ґрунті української мови.

В торговій точці «Гурман» п'яна продавщиця нецензурно висловлювалася на адресу україномовного покупця.

Жінка не дозволяла говорити з нею на державну мову, тому що вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською.

При цьому чоловік-покупець поводився з нею максимально коректно.

Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул відвідав магазин, де розгорівся мовний скандал, поспілкувався з керівництвом мережі і воно пообіцяло звільнити розбурхану продавщицю.

Нагадаємо, київський маршрутник вигнав учасницю АТО "за борт", фото.

Як повідомляла Politeka, київський таксист грав у покер, поки віз пасажира.

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