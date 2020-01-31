В Киеве разгорелся яростный спор относительно русского языка

Суть конфликта описала на своей странице в Facebook Ірина Козак-Кедич, передает Politeka.net.

Произошел спор в киевской маршрутке, проезжающей мимо рынка строительных материалов «Юность»: женщина со своим взрослым сыном просили водителя (на русском языке) притормозить у входа на рынок, но он не внял их просьбам и проехал до следующей остановки.

Когда пассажиры высказали водителю свои претензии, он заявил в ответ: «Что? Я не понимаю, вашего «языка».

Некоторых читателей история повеселила:они считают, что только так и можно добиться того, чтобы украинский язык использовался в ежедневной жизни.

Но нашлось немало противников данной точки зрения.

Ранее мы писали о том, что в Одессе разгорелся очередной скандал на почве украинского языка.

В торговой точке «Гурман» пьяная продавщица нецензурно выражалась в адрес украиноязычного покупателя.

Женщина не разрешала говорить с ней на государственном языке, потому что считает, что в Одессе никто не разговаривает на украинском.

При этом мужчина-покупатель вел себя с ней максимально корректно.

Известный одесский активист Демьян Ганул посетил магазин, где разгорелся языковой скандал, пообщался с руководством сети и оно пообещало уволить разбушевавшуюся продавщицу.

Напомним, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

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