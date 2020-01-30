Пасажир київського таксі зняв відео, як таксист грає в покер під час їзди по проїжджій частині
Відео опубліковано в пабліку «Київ Оперативний».
На ролику видно, як водій авто, що перевозить на задньому сидінні пасажира, під час руху грає в карткову гру.
Вєрка Сердючка на Євробаченні 2020: новий хіт підірвав мережу, українці не змогли стриматися
Страшна трагедія трапилася із зіркою КВК на відпочинку: "схопився за голову, почав кричати і..."
Чемпіонка світу без сорому показала розкішне тіло: вік формам не перешкода
8-річна донька Кіркорова вразила витівкою: "Це вже занадто!", особисті кадри облетіли мережу
Нещодавно ми писали, що у Києві відзначився черговий «герой парковки».
Як видно на фото, водій позашляховика Toyota вирішив залишити автомобіль на повороті, не припускаючи, що парковка перешкодить руху тролейбусів.
Крім того, в Києві група злочинців викрадала елітні машини.
Так, в поліцію звернулася 29-річна киянка, яка припаркувала свою «Інфініті» на проспекті Маршала Конєва (Голосіївський район), а потім не знайшла її там.
Правоохоронці встановили, що до злочинного угруповання входили двоє жителів Києва і Київської області, 1978 і 1981 років народження. Вони сканували сигналізації елітних авто і відкривали замки.
Також ми писали про те, що речі з шкурок котів продають в Києві.
Також Politeka писала, що Київ перетворюється на гігантське звалище, кадри свинства.
Як повідомляла Politeka, загадкова забудова з'явилася в Києві на Шулявці, фото.