Пасажир київського таксі зняв відео, як таксист грає в покер під час їзди по проїжджій частині

Відео опубліковано в пабліку «Київ Оперативний».

На ролику видно, як водій авто, що перевозить на задньому сидінні пасажира, під час руху грає в карткову гру.

Нещодавно ми писали, що у Києві відзначився черговий «герой парковки».

Як видно на фото, водій позашляховика Toyota вирішив залишити автомобіль на повороті, не припускаючи, що парковка перешкодить руху тролейбусів.

Крім того, в Києві група злочинців викрадала елітні машини.

Так, в поліцію звернулася 29-річна киянка, яка припаркувала свою «Інфініті» на проспекті Маршала Конєва (Голосіївський район), а потім не знайшла її там.

Правоохоронці встановили, що до злочинного угруповання входили двоє жителів Києва і Київської області, 1978 і 1981 років народження. Вони сканували сигналізації елітних авто і відкривали замки.

Також ми писали про те, що речі з шкурок котів продають в Києві.

Також Politeka писала, що Київ перетворюється на гігантське звалище, кадри свинства.

Як повідомляла Politeka, загадкова забудова з'явилася в Києві на Шулявці, фото.