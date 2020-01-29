У Києві LED-підсвічування, яка встановлене в перила вздовж Алеї художників, пошкодили вандали

Про це повідомляє прес-служба Подільської районної державної адміністрації.

Відомо, що про вандалізм вже повідомили в поліцію, де вже перевіряють інформацію з камер відеоспостереження на прилеглій території, щоб швидше знайти хуліганів і притягнути їх до відповідальності.

Раніше ми писали, що у Києві хулігани з ночами почали проколювати колеса припаркованими автомобілями.

Невідомі месники порізали колеса в 30 авто.

Від хуліганів постраждали автомобілі, залишені на ділянці з 25-го по 37-й будинок по вулиці Ентузіастів.

В соцмережах сперечаються, якими мотивами керуються «кольщики гуми». То чи пошкодження коліс пояснюється ненавистю до автовласникам, то чи вандали намагаються завантажити замовленнями найближчий пункт шиномонтажу.

Крім того, ми писали, що чоловік нападав на жінок прямо біля їх дому

Зловмисник підібрав киянку, яка поверталася з роботи, в арці біля будинку, вдарив її по голові і пограбував.

Коли жінка прийшла до тями, то виявила пропажу грошей і телефону.

Як повідомили в ГУ Нацполиции Києва, нападника вдалося затримати завдяки записам з камер відеоспостереження. Зловмисником виявився 34-річний уродженець Кривого Рогу, вже залучався за скоєння крадіжок.

За фактом події слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України. Фігурантові загрожує до 7 років позбавлення волі.

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