У Києві відзначився черговий «герой паркування»
Про це інформує група «Київ Оперативний» в Facebook.
Як видно на фото, водій позашляховика Toyota вирішив залишити автомобіль на повороті, не припускаючи, що парковка перешкодить руху тролейбусів.
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Раніше ми писали, що в Києві зміняться тарифи на парковку.
Вже кілька років поспіль тарифи не міняли, тепер у планах столичної влади збільшити його як мінімум до 50 грн/година і обмежити по часу, але для перегляду тарифу в мерії поки немає повноважень.
У центрі Києва вартість паркування залежить від зони і становить – від 5 до 10 гривень на годину.
За інформацією КМДА, протягом року кількість автомобілів у столиці збільшилася на 15%, а це близько 150 тисяч автомобілів. Тому в місті посилюється проблема нестачі місць для паркування.
Нагадаємо, у Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку.
Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях. Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.
Законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн.
Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.
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