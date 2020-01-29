У Києві відзначився черговий «герой паркування»

Про це інформує група «Київ Оперативний» в Facebook.

Як видно на фото, водій позашляховика Toyota вирішив залишити автомобіль на повороті, не припускаючи, що парковка перешкодить руху тролейбусів.

Раніше ми писали, що в Києві зміняться тарифи на парковку.

Вже кілька років поспіль тарифи не міняли, тепер у планах столичної влади збільшити його як мінімум до 50 грн/година і обмежити по часу, але для перегляду тарифу в мерії поки немає повноважень.

У центрі Києва вартість паркування залежить від зони і становить – від 5 до 10 гривень на годину.

За інформацією КМДА, протягом року кількість автомобілів у столиці збільшилася на 15%, а це близько 150 тисяч автомобілів. Тому в місті посилюється проблема нестачі місць для паркування.

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Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях. Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн.

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

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