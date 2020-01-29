Вранці 29 січня у Києві, швидкісний трамвай курсує в обмеженому режимі

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

За даними касирів на станції "Гната Юри", в районі площі Перемоги сталася аварія.

При цьому на зупинках трамвая стоять натовпи пасажирів.У "Київпастрансі" уточнили, що затримується рух трамваїв 1, 3, 15, 18 на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги, так як в трамвай в'їхав автомобіль.

По лінії швидкісного трамвая організовано автобусне сполучення, а рух трамваїв було відновлено в 8:25, але зараз воно здійснюється з відхиленням від графіка.

При цьому у Мережі з'явилося відео, як люди йдуть пішки вздовж трамвайної лінії:

До слова, у київського трамвая під час руху відлетіли колеса.

На перетині вулиць Сабурова та Закревського ремонтна бригада довгий час чинила один з трамваїв.

Внаслідок цього інші трамваї не можуть проїхати далі, а тому пасажирам доводилося користуватися іншим видом транспорту. На місце події прибув навіть автокран.

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