У Києві можуть скасувати поповнення картки і окремі проїзні квитки на місяць для всіх видів громадського транспорту
Але їх можна буде замінити єдиним квитком, з обмеженням і без обмеження кількості поїздок , пише Politeka.net.
Окремим нововеденням будуть добові квитки: на 24, 48 і 72 години. Згідно з документом, опублікованим на сайті КМДА, їх вартість може становити 100, 150 і 200 грн відповідно.
Вартість проїзних з обмеженою кількістю поїздок складе:
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- на 46 поїздок – 290 гривень (для студентів – 145, для школярів – 72,50);
- на 62 – 390 гривень (для студентів – 195, для школярів– 97,50);
- на 92 поїздки – 575 гривень (для студентів – 287,50 для школярів– 143,75);
- на 124 поїздки – 770 гривень (для студентів – 385, для школярів – 192,50).
Вартість необмеженого квитка на місяць на проїзд на всіх видах транспорту: автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метрополітені, як і раніше, складе 1300 грн.
Раніше ми писали, що у Києві подорожчав проїзд у деяких маршрутках.
Відповідні оголошення з'явилися в автобусах № 240 і 241, що курсують на Лісовому масиві.
"З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн", - йдеться в оголошеннях.
До речі, причини подорожчання в оголошенні не зазначено, а водії на такі питання не відповідають.
Крім того, ми писали, що у київській маршрутці словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку.
Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всім”.
У відповідь на зауваження, що один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.
Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки.
Також ми писали про те, що речі з шкурок котів продають в Києві.
Крім того Politeka писала, що Київ перетворюється на гігантське звалище, кадри свинства.
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