У Києві можуть скасувати поповнення картки і окремі проїзні квитки на місяць для всіх видів громадського транспорту

Але їх можна буде замінити єдиним квитком, з обмеженням і без обмеження кількості поїздок , пише Politeka.net.

Окремим нововеденням будуть добові квитки: на 24, 48 і 72 години. Згідно з документом, опублікованим на сайті КМДА, їх вартість може становити 100, 150 і 200 грн відповідно.

Вартість проїзних з обмеженою кількістю поїздок складе:

на 46 поїздок – 290 гривень (для студентів – 145, для школярів – 72,50);

на 62 – 390 гривень (для студентів – 195, для школярів– 97,50);

на 92 поїздки – 575 гривень (для студентів – 287,50 для школярів– 143,75);

на 124 поїздки – 770 гривень (для студентів – 385, для школярів – 192,50).

Вартість необмеженого квитка на місяць на проїзд на всіх видах транспорту: автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метрополітені, як і раніше, складе 1300 грн.

Раніше ми писали, що у Києві подорожчав проїзд у деяких маршрутках.

Відповідні оголошення з'явилися в автобусах № 240 і 241, що курсують на Лісовому масиві.

"З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн", - йдеться в оголошеннях.

До речі, причини подорожчання в оголошенні не зазначено, а водії на такі питання не відповідають.

Крім того, ми писали, що у київській маршрутці словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку.

Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всім”.

У відповідь на зауваження, що один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.

Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки.

Також ми писали про те, що речі з шкурок котів продають в Києві.

Крім того Politeka писала, що Київ перетворюється на гігантське звалище, кадри свинства.

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