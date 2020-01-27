У Києві група злочинців викрадала елітні машини

Про це повідомляє Національна поліція Києва на своєму сайті.

Так, в поліцію звернулася 29-річна киянка, яка припаркувала свою «Інфініті» на проспекті Маршала Конєва (Голосіївський район), а потім не знайшла її там.

Правоохоронці встановили, що до злочинного угруповання входили двоє жителів Києва і Київської області, 1978 і 1981 років народження. Вони сканували сигналізації елітних авто і відкривали замки.

Під час обшуку в гаражах, які належать викрадачам, знайшли ще кілька викрадених автомобілів, велику кількість державних номерних знаків, сканери і мобільні телефони.

Зараз злочинці перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу в мільйон гривень. Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією.

Нещодавно ми писали, що в Києві почастішали випадки, коли з елітних позашляховиків Porsche Cayenne злодії знімають дорогу оптику.

Згідно з інформацією, в Києві зловмисники вкрали передні фари з позашляховика, припаркованого на Дніпровській набережній, 26-г. В той же день невідомі скрутили оптику і ковпаки передніх коліс з Porsche Cayenne на вулиці Гната Хоткевича, 8.

Від автокрадіїв постраждав 40-річний громадянин Сирії – з його автомобіля, припаркованого на вулиці Урловській в Дарницькому районі, невідомі вкрали одну фару.

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