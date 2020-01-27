В Киеве группа преступников похищала элитные машины
Об этом сообщает Национальная полиция Киева на своем сайте.
Так, в полицию обратилась 29-летняя киевлянка, которая припарковала свою «Инфинити» на проспекте Маршала Конева (Голосеевский район), а потом не нашла ее там.
Правоохранители установили, что к преступной группировки входили двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 годов рождения. Они сканировали сигнализации элитных авто и открывали замки.
Во время обыска в гаражах, которые принадлежат угонщикам, нашли еще несколько угнанных автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны.
Сейчас преступники находятся под стражей с возможностью выйти под залог в миллион гривен. Им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией.
Недавно мы писали, что в Киеве участились случаи, когда с элитных внедорожников Porsche Cayenne воры снимают дорогую оптику.
Согласно информации, в Киеве злоумышленники украли передние фары с внедорожника, припаркованного на Днепровской набережной, 26-г. В тот же день неизвестные свинтили оптику и колпаки передних колес с Porsche Cayenne на улице Гната Хоткевича, 8.
От автоворов пострадал 40-летний гражданин Сирии – с его автомобиля, припаркованного на улице Урловской в Дарницком районе, неизвестные украли одну фару.
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