В Киеве группа преступников похищала элитные машины

Об этом сообщает Национальная полиция Киева на своем сайте.

Так, в полицию обратилась 29-летняя киевлянка, которая припарковала свою «Инфинити» на проспекте Маршала Конева (Голосеевский район), а потом не нашла ее там.

Правоохранители установили, что к преступной группировки входили двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 годов рождения. Они сканировали сигнализации элитных авто и открывали замки.

Во время обыска в гаражах, которые принадлежат угонщикам, нашли еще несколько угнанных автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны.

Сейчас преступники находятся под стражей с возможностью выйти под залог в миллион гривен. Им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией.

Недавно мы писали, что в Киеве участились случаи, когда с элитных внедорожников Porsche Cayenne воры снимают дорогую оптику.

Согласно информации, в Киеве злоумышленники украли передние фары с внедорожника, припаркованного на Днепровской набережной, 26-г. В тот же день неизвестные свинтили оптику и колпаки передних колес с Porsche Cayenne на улице Гната Хоткевича, 8.

От автоворов пострадал 40-летний гражданин Сирии – с его автомобиля, припаркованного на улице Урловской в Дарницком районе, неизвестные украли одну фару.

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