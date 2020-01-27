Страшна ДТП сталася вранці в понеділок, 27 січня, в Одеській області на трасі "Київ-Одеса"
Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу місцевої поліції, неподалік від Дачного зіткнулися 11 транспортних засобів, включаючи вантажівку й пасажирський автобус сполученням "Одеса-Київ" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Наголошується, що всі авто зіткнулися один за одним через несприятливі погодні умови (мокре покриття дороги і густий туман).
За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще дві людини госпіталізовані. Серед них одна з пасажирок автобуса і водій «Skoda».
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Правоохоронці встановлюють обставини аварії і вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР. Також попереджають водіїв, на цій ділянці траси рух ускладнений через туману, і слід бути дуже обережними або взагалі відмовитися від поїздок на деякий час.
Раніше ми повідомляли, 24 січня в Одеській області перекинулася фура, розсипавши вантаж. ДТП сталося недалеко від повороту до селища Суворове. з'ясувалося, що водій вантажівки не впевнився в безпеці маневру і на великій швидкості "не вписався" в поворот, внаслідок чого втратив керування автомобілем та допустив його перекидання.
Від удару з фури висипалося зерно. Водій отримав травми внаслідок ДТП.
Також ми писали, у страшній ДТП, що сталася під Києвом вночі 25 січня, дивом врятувалися водій і його 9-річний син. Виявилося, що на дорозі раптово виникла собака. Вивернувши кермо, щоб не наїхати на тварину, чоловік за кермом легкового авто Hyundai Elantra потрапив у річку Буча на околиці Ірпеня. На щастя, потерпілому вдалося вибратися на берег і витягнути дитину.
Також ми писали, авто влетіло на зупинку в Києві: «не зміг врятуватися», кадри трагедії