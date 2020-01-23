Захід у Києві з висоти пташиного польоту — захоплююче видовище

Життя мегаполісу переходить з однієї фази в іншу, потоки автомобілів і будівлі внизу запалюють свої вогні і перетворюють місто в мерехтливий і галасливий потік.

Вражаючі фото вечірнього Києві опублікувало видання novosti-n.org.

Крім того, ми писали, що в Києві через аномально теплу зиму в ботсаду ім. Гришка почалося цвітіння азалій та камелій.

Поки в оранжерейному комплексі цвітуть окремі кущі квітів, більш масове цвітіння очікується ближче до початку лютого.

На сайті ботсаду повідомляють, що раніше ці квіти тільки починали цвісти ближче до кінця зими.

Нещодавно ми писали, що ранок у Києві почався з рідкісного природного явища.

Неподалік від Києва жителі могли спостерігати унікальну погодну аномалію, що зустрічається вкрай рідко.

Мешканка київського передмістя (села Петрівці) зняла рідкісне світлове явище — сонячне гало.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.