Закат в Киеве с высоты птичьего полета — захватывающее зрелище

Жизнь мегаполиса переходит из одной фазы в другую, потоки автомобилей и здания внизу зажигают свои огни и превращают город в мерцающий и шумный поток.

Впечатляющие фото вечернего Киеве опубликовало издание novosti-n.org.

Кроме того, мы писали, что в Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий.

Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов, более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.

На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.

Недавно мы писали, что утро в Киеве началось с редкого природного явления.

Неподалеку от Киева жители могли наблюдать уникальную погодную аномалию, встречающуюся крайне редко.

Жительница киевского пригорода (села Петровцы) засняла редчайшее световое явление — солнечное гало.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.