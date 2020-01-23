Закат в Киеве с высоты птичьего полета — захватывающее зрелище
Жизнь мегаполиса переходит из одной фазы в другую, потоки автомобилей и здания внизу зажигают свои огни и превращают город в мерцающий и шумный поток.
Впечатляющие фото вечернего Киеве опубликовало издание novosti-n.org.
MARUV ошеломила ночным отдыхом в прозрачном платье: "Как морская сирена"
«Может закончиться сменой власти»: в Украине назревает бунт из-за важной реформы
Горбунов похвалился шикарным отдыхом с Осадчей, сеть кипит: «Живут же люди…»
Раздетая экс-ВИА Гра задрала ноги и застыла в пикантной позе: "Кокосы мы уже видели"
Кроме того, мы писали, что в Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий.
Пока в оранжерейном комплексе цветут отдельные кусты цветов, более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.
На сайте ботсада сообщают, что раньше эти цветы только начинали цвести ближе к концу зимы.
Недавно мы писали, что утро в Киеве началось с редкого природного явления.
Неподалеку от Киева жители могли наблюдать уникальную погодную аномалию, встречающуюся крайне редко.
Жительница киевского пригорода (села Петровцы) засняла редчайшее световое явление — солнечное гало.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.