У Києві вночі сталася пожежа

На проїжджій частині горів пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Дзвінок на лінію «101» надійшов близько 04:45, повідомляє Інформатор.

Коли прибули рятувальники, то вогонь вже повністю охопив мікроавтобус. Вони негайно приступили до ліквідації займання. Машина вигоріла дотла.

На щастя, ніхто не постраждав.

Господар Mercedes впевнений, що це був підпал. Чоловік припускає, що це могли бути конкуренти, так як він займається пасажирськими перевезеннями.

Причини займання та інші подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.

Раніше ми писали, що в одному з районів Києва спалахнув меблевий магазин.

«У Києві на Петропавлівській Борщагівці, в районі шпалерного ринку горить меблевий магазин», - йдеться в повідомленні.

На даний момент причина загоряння залишається невідомою.

Нещодавно ми повідомляли, що пассажирский поїзд Шостка-Київ загорівся на ходу.

Як повідомляють очевидці, вогняне НП сталася вдень 13 січня у Чернігівській області між селами Халимоново і Бахмачем. Обійшлося без постраждалих. В результаті голову поїзда довелося міняти, а пасажири прибули на кінцеву станцію Київ-Пасажирський із запізненням на 6 годин.

Як передає телеграм-канал PavlovskyNews, в «Укразалізниці» з цього приводу буде створена спеціальна комісія для встановлення причин спалаху.

Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео ПП.

Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.

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