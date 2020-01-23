Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила киян про сильні пориви вітру

«23 січня в Україні, по Києву та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки)», – йдеться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, в більшості областей України сьогодні очікуються опади: дощ з мокрим снігом прогнозують в Закарпатській області, а також в північних, східних, центральних і південних регіонах. Температура повітря вдень 0 +5 градусів.

Раніше ми писали, що у Києві та Київській області 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов було оголошено жовтий рівень небезпеки.

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, 16 січня у Києві та області був сильний туман. Видимість на дорогах погіршилася до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Крім того, ми повідомляли, що під Києвом посеред зими щосили цвітуть сакури і проліски.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише користувач Станіслав Рудич.

"Календарна зима в розпалі, а в місті Вишгороді в цей день кінь смакує зелену травичку, а сакура з пролісками продовжують розквітати", – написав Рудич.

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