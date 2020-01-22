У Києві водій маршрутки хотів позбутися від 12-річного пасажира з велосипедом, але пасажири захистили дитину

Відповідне відео свідки інциденту опублікували в соцмережі Facebook у паблику "Київ Оперативний".

Хлопчик з невеликим велосипедом зайшов в автобус №115, який прямував за маршрутом «Контрактова площа» - «Залізничний вокзал "Дарниця"».

Водію це не сподобалося, і він зажадав, щоб пасажир з велосипедом покинув салон автобуса. У відповідь дитина заявила, що велосипед можна перевозити, так як він є спортивним інвентарем.

Після цього чоловік вийшов з-за керма і заявив, що велосипед повинен бути в чохлі, і спробував виштовхати дитину з маршрутки.

115-автобус (бортовой номер 4736), зашёл малыш (лет 12 на вид) с мини-велосипедом. За ним вбежал в салон огромный водила и начал применять силу к парню, чтобы он вышел, вроде тот злостный преступник какой-то. Говоря при этом, что нельзя с таким «велосипедом». Разве это норма? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 21. Januar 2020

Інші пасажири обурені поведінкою водія і зажадали від нього виконувати прямі обов'язки, тобто вести автобус, а не виштовхувати дитину.

"Ти його адвокат?.. Ти у мене в гостях... Він нікуди не поїде..." – заявив водій пасажирам, які захищали хлопчину.

У результаті водієві довелося поступитися і залишити дитину в спокої.

Крім того, ми писали, що в Києві планують збільшити вартість парковки до 50 гривень на годину та значно збільшити штрафи за порушення правил паркування.

У КМДА вважають, щоб вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць, тому що в Києві є паркування, підземні паркінги, але не всі кияни ними користуються - вони кидають авто де завгодно.

Тому міська влада вважає, що потрібно піти іншим шляхом і збільшити вартість паркування

У КМДА нагадали, що останній раз тарифи змінювалися в 2016 році. Тому найближчим часом планується збільшити тариф у центральній частині міста, як мінімум, до 50 гривень на годину.

Крім цього, київська влада планує суттєво збільшити штрафи за порушення правил паркування, щоб мотивувати водіїв залишати авто недалеко від станцій метро і пересуватися по місту на громадському транспорті.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день в центрі Києва мінімальна вартість однієї години паркування становить 10 грн.

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