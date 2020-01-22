В Киеве водитель маршрутки хотел избавиться от 12-летнего пассажира с велосипедом, но пассажиры защитили ребенка
Соответствующее видео свидетели инцидента опубликовали в соцсети Facebook в паблике "Киев Оперативный".
Мальчик с небольшим велосипедом зашел в автобус №115, следовавший по маршруту «Контрактовая площадь» - «Железнодорожный вокзал "Дарница"».
Водителю это не понравилось, и он потребовал, чтобы пассажир с велосипедом покинул салон автобуса. В ответ ребенок заявил, что велосипед можно перевозить, так как он является спортивным инвентарем.
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После этого мужчина вышел из-за руля и заявил, что велосипед должен быть в чехле, и попытался вытолкать ребенка из маршрутки.
Другие пассажиры возмущены поведением водителя и потребовали от него выполнять прямые обязанности, то есть вести автобус, а не выталкивать ребенка.
"Ты его адвокат?.. Ты у меня в гостях... Он никуда не поедет..." – заявил водитель пассажирам, которые защищали паренька.
В результате водителю пришлось уступить и оставить ребенка в покое.
Кроме того, мы писали, что в Киеве планируют увеличить стоимость парковки до 50 гривен в час и значительно увеличить штрафы за нарушение правил паркования.
В КГГА считают, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест, потому что в Киеве есть парковки, подземные паркинги, но не все киевляне ими пользуются - они бросают авто где угодно.
Поэтому городские власти считают, что нужно пойти другим путем и увеличить стоимость парковки
В КГГА напомнили, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. Поэтому в ближайшее время планируется увеличить тариф в центральной части города, как минимум, до 50 гривен в час.
Кроме этого, киевские власти планируют существенно увеличить штрафы за нарушение правил парковки, чтобы мотивировать водителей оставлять авто недалеко от станций метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в центре Киева минимальная стоимость одного часа парковки составляет 10 грн.
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