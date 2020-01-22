Стало відомо, коли це запрацює і кому не пощастить

Киянам з січня 2020 року необхідно буде сплатити дві платіжки за газ

Про це йдеться в матеріалі порталу 24.

У січні кияни отримали відразу дві квитанції за газ, оскільки побутовим споживачам тепер доведеться окремо платити за транспортування палива.

Для формування ціни за транспортування за газ взяли обсяг використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 серпня 2019 року для кожного споживача окремо.

Цю цифру поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто, з 1 січня до 1 липня ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

Але українців вже попередили, що чим менше населений пункт, тим більше їм доведеться платити за другої квитанції.

Платіжку вирішили розділити на дві, оскільки це є вимогою ЄС у рамках Третього енергетичного пакета. Теоретично, нововведення має запустити ринок газу в Україні, щоб українці самі вибирали собі постачальників палива.

"Не факт, що з січня 2020 року приватні постачальники газу зайдуть на ринок. Потрібно час, щоб закачати газ, зрозуміти систему споживання, тарифів, попит тощо. Їх цікавлять великі обсяги і такі ж доходи. Споживач повинен зрозуміти, на що він переходить: гнучка система знижок, умови обслуговування. Тобто вивчити ринок", - попереджає аналітик Андрій Вигиринский.

Платити за транспортування палива до будинку треба щомісяця.В середньому українська сім'я за новим тарифом буде платити в районі 16 гривень.

Крім того, ми писали, що у Києві планують збільшити вартість парковки до 50 гривень на годину та значно збільшити штрафи за порушення правил паркування.

У КМДА вважають, щоб вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць, тому що в Києві є паркування, підземні паркінги, але не всі кияни ними користуються - вони кидають авто де завгодно.

Тому міська влада вважає, що потрібно піти іншим шляхом і збільшити вартість паркування

У КМДА нагадали, що останній раз тарифи змінювалися в 2016 році. Тому найближчим часом планується збільшити тариф у центральній частині міста, як мінімум, до 50 гривень на годину.

Крім цього, київська влада планує суттєво збільшити штрафи за порушення правил паркування, щоб мотивувати водіїв залишати авто недалеко від станцій метро і пересуватися по місту на громадському транспорті.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день в центрі Києва мінімальна вартість однієї години паркування становить 10 грн.

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