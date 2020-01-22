Повістку про призов в армію в Києві надіслали 12-річній дитині

Про це написала його мати - мешканка Києва Ірина Костюченко в Facebook.

Вона заявила, що повістку надіслали через двірника, який очевидно був не в курсі про реальний вік "призовника". Він же порадив жінці, як уникнути призова для її сина.

"Дзвінок у двері. "Вам повістка! - каже двірник. - Розпишіться!" Я в шоці відкриваю,папірець, бачу ім'я середнього. Дитині 12 років! Двірник бачить, що я в шоці, каже: це з військкомату, вашому сину! Ось написано "Призовна дільниця" і "За неявку на порядку штраф 119 грн". Не переживайте, мовляв, заплатіть штраф - і гуляйте ще півроку ", - розповіла жінка.

Жінка запитала у читачів своєї сторінки, що робити в такій ситуації, та поділилася своїми варіантами.

"Система "накинула" 5 років. Переплутала, напевно, "2008" і "2003". Ще одну букву в прізвищі спотворила. Мені з'явитися самої зі свідоцтвом про народження та довідкою зі школи, що він навчається у 6 класі, або разом з "жертвою системи", щоб переконалися?", - додала вона.

Нещодавно ми писали, що у Києві оприлюднили шокуючу статистику по призовникам.

У Києві від служби в лавах української армії ухиляються більше 33 тисяч чоловік.

Про це заявив військовий комісар Київського гарнізону Сергій Клявін.

Також він зазначив, що на обліку в столиці стоять 89 420 осіб, з яких 57 549 підлягають призову на службу в ЗСУ.

При цьому військовий комісар зазначив, що Києві за повістками не приходять 80% призовників.

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Як повідомляла Politeka, в Києві з'явилася небезпечна зупинка, лякаючі фото.