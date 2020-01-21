Під Києвом посеред зими щосили цвітуть сакури і проліски

Про це на своїй сторінці в Facebook пише користувач Станіслав Рудич.

"Календарна зима в розпалі, а в місті Вишгороді в цей день кінь смакує зелену травичку, а сакура з пролісками продовжують розквітати", – написав Рудич.

Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві через аномально теплу зиму в ботсаду ім. Гришка почалося цвітіння азалій та камелій.

Поки в оранжерейному комплексі цвітуть окремі кущі квітів, більш масове цвітіння очікується ближче до початку лютого.

На сайті ботсаду повідомляють, що раніше ці квіти тільки починали цвісти ближче до кінця зими.

Також ми повідомляли про те, що ранок у Києві почався з рідкісного природного явища.

Неподалік від Києва жителі могли спостерігати унікальну погодну аномалію, що зустрічається вкрай рідко.

Мешканка київського передмістя (села Петрівці) зняла рідкісне світлове явище — сонячне гало.

Гало — це оптичний феномен у вигляді світиться кільце навколо джерела світла (сонця). Найчастіше воно спостерігається в морозну погоду в умовах підвищеної вологості.

В повітрі при цьому знаходиться велика кількість крижаних кристалів. Проходячи крізь них, сонячне світло заломлюється особливим чином, утворюючи дугу навколо Сонця.

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Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.