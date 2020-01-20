У Києві поліцейські зловили молодих людей, які вирішили розважитися прямо на верхівці Північного мосту

Про це повідомляє поліція комунікації Київської області.

Як наголошується, групу людей, які стояли на верхівці Північного мосту, помітили місцеві мешканці і одразу повідомили в поліцію, адже вважали, що, можливо, вони хочуть вчинити самогубство.

Коли ж на місце приїхали поліцейські, то група людей дійсно стояла на верхівці мосту.

Правоохоронці викликали рятувальників, проте даремно. Тому що, коли хлопці почули звуки сирени - самі спустилися вниз.

Отже, з'ясувалося, що це були шестеро хлопців і двоє дівчат. За їх словами, вони наштовхнулися на відкритий люк і вирішили забратися на міст по внутрішніх сходах.

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У цьому році відбудеться удосконалення smart-інфраструктури Києва. Це найголовніша галузь удосконалення безпека в місті.

У столиці встановлять близько 500 нових камер відеоспостереження і нові кнопки виклику допомоги. Камери з'являться в школах, на Трухановому острові, поблизу звалищ, вздовж автодоріг. На перехрестях з'являться камери інтелектуальної транспортної системи.

Крім того, до 2020 року в Києві з'являться сотні датчиків, що визначають рівень води у зливових каналізаційних системах, заповненість сміттєвих баків і склад повітря.

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