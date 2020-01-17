Колишній Центральний гастроном на Хрещатику перетворять на чергову багатоповерхівку, незважаючи на запевнення КМДА та особисті обіцянки заступника Віталія Кличка

Як передає Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив громадський активіст та блогер Сергій Бригадир.

20 червня 2017 року в самому центрі Києва розгорілася пожежа в будівлі колишнього Центрального гастроному за адресою вул. Хрещатик, 40/1. У результаті сильної пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки і перекриття між 2-м і 3-м поверхами, а також дах будівлі. Варто зазначити, що будівля мала велику історичну цінність: в свій час там жив художник Михайло Врубель, автор розпису в Кирилівській церкві і Володимирському соборі, а також гетьман Павло Скоропадський. Будівля була частиною вцілілого після Другої світової кварталу на Хрещатику.

У своєму пості Бригадир нагадав про те, як відразу після пожежі він прибув на місце події і поговорив з заступником голови КМДА Геннадієм Плисом (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Тоді чиновник запевнив блогера, що на місці історичного будинку за підсумками реконструкції не з'явиться чергова типова багатоповерхівка.

На відео Бригадир цікавиться у Пліса, чи буде відновлено пам'ятник архітектури, або на його місці з'явиться «якась свічка в 32 поверхи». На це питання чиновник відповідає, що будівництво багатоповерхівки на місці історичної будівлі «навряд чи можливо».

«Я просто бачу таку тенденцію, що по Києву горять перманентно пам'ятники архітектури, а потім заходять корпорації та будують «свічки» по 32 поверхи», - зазначив блогер.

«Я думаю, що немає сумніву в тому, що тут не буде «свічки», як ви кажете, в 33 поверхи», - запевнив Пліс.

Судячи з усього, з 2017 року думка київської влади змінилася, так як в мережі з'явився документ, виданий для проектування реконструкції Центрального гастроному. Його копію також опублікував Бригадир. У документі вказується, що висота будівлі після реконструкції складе 27 метрів.

«20 червня 2017 на пожежі будівлі Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 взяв коментар у заступника голови КМДА пана Генадія Пліса щодо подальшої долі будинку і чи не буде на його місці чергової так званої свічки. Вже цієї осені департамент містобудування КМДА видав містобудівні умови на реконструкцію цієї будівлі заввишки 27 метрів. В черговий раз переконуюся, що жодному члену команди Кличка вірити не можна», - написав Бригадир.

[embed]https://www.facebook.com/100020679142817/videos/479128436119790/?__xts__

Нагадаємо, Шулявський міст потрібно знести: експерт виніс суворий вердикт Кличку і Микитасю.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бригадир розповів, скільки кияни переплачують за комуналку.

Також Politeka писала, що реконструкція Шулявського мосту знову подорожчала, рахунок пішов на мільярди: як Кличко з друзями «пиляє» бюджет.