Нові фото незаконної надбудови в центрі Києва на Майдані Незалежності з'явилися в мережі
Знімки зробив фотокореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.
Фото зроблені квадрокоптером. На них зображено майданчик на якій намагалися звести скандальну надбудову.
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За словами мера Києва Віталія Кличка, цей будинок не є пам'яткою архітектури, але знаходиться на території охоронної зони Софійського собору — пам'ятки національного значення пам'ятки ЮНЕСКО.
Нещодавно ми писали, що у Києві городяни обурені надбудовою на п'ятому поверсі будинку на Майдані.
Так, кияни виявили на даху будинку, який знаходиться на Майдані надбудову на п'ятому поверсі.
Однією з перших про надбудову написала у своєму Facebook професор кафедри публічного управління й адміністрування Національної академії внутрішніх справ України Тамара Мазур.
«Виходжу вранці гуляти з дитиною, піднімаю голову, а тут — типова картина для центру Києва: якийсь житель самого центру столиці вирішив собі добудувати курятнічок», — написала Мазур.
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Як повідомляла Politeka, в Києві з'явилася небезпечна зупинка, лякаючі фото.