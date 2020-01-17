Нові фото незаконної надбудови в центрі Києва на Майдані Незалежності з'явилися в мережі

Знімки зробив фотокореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

Фото зроблені квадрокоптером. На них зображено майданчик на якій намагалися звести скандальну надбудову.

За словами мера Києва Віталія Кличка, цей будинок не є пам'яткою архітектури, але знаходиться на території охоронної зони Софійського собору — пам'ятки національного значення пам'ятки ЮНЕСКО.

Нещодавно ми писали, що у Києві городяни обурені надбудовою на п'ятому поверсі будинку на Майдані.

Так, кияни виявили на даху будинку, який знаходиться на Майдані надбудову на п'ятому поверсі.

Однією з перших про надбудову написала у своєму Facebook професор кафедри публічного управління й адміністрування Національної академії внутрішніх справ України Тамара Мазур.

«Виходжу вранці гуляти з дитиною, піднімаю голову, а тут — типова картина для центру Києва: якийсь житель самого центру столиці вирішив собі добудувати курятнічок», — написала Мазур.

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