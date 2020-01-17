Новые фото незаконной надстройки в центре Киева на Майдане Независимости появились в сети
Снимки сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Фото сделаны квадрокоптером. На них изображена площадка на которой пытались возвести скандальную надстройку.
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По словам мэра Киева Виталия Кличко, данный дом не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.
Недавно мы писали, что в Киеве горожане возмущены надстройкой на пятом этаже дома на Майдане.
Так, киевляне обнаружили на крыше дома, который находится на Майдане надстройку на пятом этаже.
Одной из первых о надстройке написала в своем Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур.
«Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь — типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек», — написала Мазур.
Также мы писали, дом-монстр появился в центре Киева, фото.
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Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.