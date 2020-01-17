Новые фото незаконной надстройки в центре Киева на Майдане Независимости появились в сети

Снимки сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Фото сделаны квадрокоптером. На них изображена площадка на которой пытались возвести скандальную надстройку.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, данный дом не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.

Недавно мы писали, что в Киеве горожане возмущены надстройкой на пятом этаже дома на Майдане.

Так, киевляне обнаружили на крыше дома, который находится на Майдане надстройку на пятом этаже.

Одной из первых о надстройке написала в своем Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур.

«Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь — типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек», — написала Мазур.

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