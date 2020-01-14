Кияни можуть втратити автомобіля всього за одну хвилину

На дороги Києва виїхали два нових евакуатора, які можуть занурити автомобіль всього за одну хвилину

У Києві з'явилися два евакуатори, які будуть забирати авто, що порушують правила паркування, всього за одну хвилину. Старі евакуатори це робили за 10-15 хвилин. Про це пише Politeka з посиланням на київську інспекцію по парковці. (Щоб посмотретеь відео, доскролльте сторінку до кінця).

Нові моделі мають бічну завантаження і мають повністю автоматизований механізм, що сильно економить час. У випадку з даною спецтехнікою, немає необхідності робити фіксацію коліс транспортного засобу.

Раніше ми повідомляли, що в районі Шулявки після прориву труб вулиці затопило окропом, через які повільно “пропливають” автомобілі.

14 січня в столиці відбулася нова комунальна аварія. На цей раз “жертвою” прориву тепломережі стала вулиця Нижнеключевая, яка знаходиться в районі Шулявки.

За інформацією ЗМІ, прорив труб стався неподалік від РК Campus. У дворі окропом затопило дорогу, йде пара. При цьому комунальні служби на момент публікації новини відсутні на місці події.

Повідомлялося, що в Києві мажор звів незвичайне спорудження на даху багатоповерхівки.

Замість величезної мансарди з шикарним видом тут побудували справжню церкву.

В Києві вже запрацювали нові евакуатори. Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль! Онлайн-інформування водіїв Києва про евакуйовані транспортні засоби. https://t.me/TowTruckKyiv Gepostet von Киев Автомобильный am Montag, 13. Januar 2020

У мікрорайоні Оболонь помітили приватну церкву на даху багатоповерхівки. Місцеві жителі розповіли, що цю прибудову почали будувати ще в 2010 році, проте ніхто точно не знав що там буде. Спочатку все було схоже на будівництво мансарди, і ніхто і уявити собі не міг, що там зведуть цілу церкву.

Відомо, що приватна церква побудована над двоповерховою квартирою київського бізнесмена. Однак його особа невідома. При цьому на даний момент також невідомо, чи було у будівельників дозвіл на спорудження такої церкви на даху багатоповерхівки.

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