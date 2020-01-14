Український політолог і журналіст Юрій Романенко пояснив, як жити українцям в сучасному Києві



Як передає Politeka.net у жартівливій, але до болю правдивій формі, він написав пам'ятку для "Smart-жителя Smart City" на своїй сторінці в Facebook.

Такий пост був викликаний недавнім НП c проривом труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві.

За його словами, киянам, виходячи на вулицю, варто взяти з собою гідрокостюм, ласти, маску, балони з киснем, аптечку першої допомоги, мотузкові сходи, багор, ломик, ліхтарик, радіо, гумовий човен.

"Камера формату Go Pro буде в тему. Заповіт також не буде зайвим. Пам'ятай, пригоди завжди починаються раптом", - пише журналіст.

Також він рекомендує не втрачати пильності в маршрутці, авто, метро на пішохідному тротуарі.

"Якщо земля під тобою розступається, не заспокоюй себе тим, що тобі це здається, що це відбувається не з тобою, що ти в центрі європейського Smart City. Просто біжи, біжи, як бігла Лола у фільмі. В Smart City виживають не ті, хто думають, а ті, хто швидко рухаються. Мама не дарма любить швидкість", - продовжив він.

Також політолог не обійшов стороною і громадський транспорт.

"У громадському транспорті займай місце недалеко від виходу. Оплати проїзд. Якщо автобус, маршрутка, трамвай різко починають йти під землю, відпрацьованим рухом ломика вибивай скло і згрупувавшись вистрибуй в будь-якому напрямку. Опинившись на землі дій як зазначено в пункті 3,4", - написав він.

Власників авто він також попередив:

"Пересуваючись в особистому авто пам'ятай, що найкраще виживають ті, хто вміють вистрибувати з авто на ходу. Не намагайся рятувати свою машину, коли вона йде в підземну трубу. Київська адміністрація обов'язково виловить в Бортничах і поверне разом з ароматизаторами", - повідомив журналіст.

Такий пост викликав захоплення у його передплатників. Більшість з них визнали, що хоч це і смішно, але правда.





Раніше ми повідомляли, що київський ТРЦ «Ocean Plaza» залило окропом, через що деякі відвідувачі обварили собі ноги. На опублікованих кадрах було видно, як кілька поверхів ТРЦ буквально залило окропом. Це все супроводжувалося криками людей, які намагалися врятуватися від води.

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарити окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що біля заблокованого Ocean Plaza помітили Путіна: фото з місця подій.