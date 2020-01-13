Під Києвом горе-мати залишила трьох дітей у будинку без їжі та опалення
Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.
Про покинутих дітей поліцейським повідомив сільський голова. Малюки у віці 5 і 9 років, а також 11-місячне немовля перебували в антисанітарних умовах та потребували медичної допомоги.
Оскільки дітям загрожувала реальна небезпека, а місцезнаходження батьків встановити не вдалося, правоохоронці вирішили вилучити дітей. В даний момент вони знаходяться в районній лікарні під наглядом лікарів.
Дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка: особисті кадри
Пляжні фото Монатіка з дружиною підірвали мережу, так виглядає рай: "Очей не відірвати"
Фото мами дітей Сергія Лазарєва з'явилося в мережі, її ім'я знають усі: "Будьте щасливі"
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Через якийсь час, служби знайшли матір покинутих дітей. Їй виявилася 34-річна жінка.
На неї склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).
Нещодавно ми писали, що у Києві намагалися викрасти школярів прямо під школою.
Як стало відомо, надзвичайна подія відбулося біля столичної школи №64 на вулиці Ушинського в Солом'янському районі.
Повідомляється, що двоє невідомих, чоловік з жінкою, чатували під школою учнів молодших класів, пропонували їм цукерки, хапали дітей за руки і намагалися забрати їх з собою.
«Коли діти йшли після уроків додому, до хлопчика підходила жінка «з чорними волоссям і дуже червоними губами», до дівчинці - чоловік близько 40 років. На жаль, діти налякані, і більш точно описати не можуть», — пишуть батьки постраждалих дітей у соцмережах.
Наголошується, що аналогічний випадок стався біля цієї ж школи тиждень тому.
Батьки учнів мають намір організувати патрулювання території навколо школи з метою захистити своїх дітей.
Крім того, ми інформували, що в столиці забили тривогу через зловмисника, який викрадає дітей.
Цю інформацію вже підтвердили в відділі комунікації Національної поліції Києва.
Наголошується, що силовикам відомо ім'я зловмисника, але досі не встановлено місце його знаходження.
34-річний божевільний Дмитро Євгенович Овчаренко поставив на вуха весь Київ: викрав трьох хлопчиків з будинку, де вони жили, і пішов з ними в невідомому напрямку. Незважаючи на всі зусилля, правоохоронцям поки не вдалося вийти на злочинця.
Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео НП.
Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.
Також Politeka писала, що київський вокзал став центром грандіозного торжества через воїна АТО.