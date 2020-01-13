На Центральному київському вокзалі стало погано одному з пасажирів приміського електропоїзда «Київ-Фастів»

Чоловік потребував термінової медичної допомоги, проте співробітники вокзалу не поспішали допомагати йому, повідомляють очевидці інциденту в паблике dtp.kiev.ua у соціальній мережі Instagram.

Пасажир знаходився в електропоїзді і раптово йому стало погано, і інші пасажири почали шукати спосіб йому допомогти.

Вони спробували зв'язатися з диспетчером, але він не відповідав на дзвінки. Тривожна кнопка ні в одному з вагонів не спрацювала.

Присутні винесли постраждалого на перон, викликали до нього швидку допомогу. Проте медики так і не прибули на виклик, а працівник вокзалу, до якого звернулися за допомогою жалісливі пасажири, тільки розвів руками зі словами «А що я зроблю?»

Нещодавно ми писали про важливу подію, яка відбулася на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Воїн АТО обвінчався з коханою прямо в залі очікування.

Про це розповів на своїй сторінці в Faceebook протестантський пастор і волонтер Сергій Косяк, який проводив обряд.

"Перебуваючи проїздом у Києві, повінчав молоду пару в залі очікування для військовослужбовців на залізничному вокзалі. Олексій і Дарина, для цього спеціально приїхали зі Львова, дуже хотіли, що б таїнство вінчання провів саме я. Волонтери та працівники вокзалу, охоче прийняли нас, виділили окрему красиву кімнату для проведення обряду. Вони здивовано і з дитячим азартом говорили, що такого у них ще не було, а потім ще подарували молодятам невеликі подарунки", - розповів Сергій Косяк.

За його словами, вінчання - сміливе рішення, як для Олексія, так і для Дарини. Адже Олексій, після госпіталю так і не зміг встати на ноги і пересувається на інвалідному візку.

Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео ПП.

Як повідомляла Politeka, дом-монстр з'явився в центрі Києва, фото.

Також Politeka писала, що київський вокзал став центром грандіозного торжества через воїна АТО.