В київській области жителі сплатили до держбюджету в 2019 році 14,5 мільярда гривень

Про це повідомили в управління Державної податкової служби в Київській області, передає Politeka.net.

Обсяг зібраних податків зріс порівняно з 2018 роком на 30% або на 3,3 млрд грн.

Третину зборів – 34% - склав податок на додану вартість (6,8 млрд грн.)

Податок на доходи фізичних осіб склав 3,2 млрд грн.

Податок на прибуток підприємств - 3,1 млрд грн.

На потреби збройних сил платники податків Київщини направили 921,3 млн грн. військового збору (на 169 млн грн.)

Нещодавно ми писали, що розмір мінімальної зарплати, в згідно з проектом Державного бюджету України на 2020 рік, повинен зрости з 1 січня 2020 року.

Повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

Відзначається, що сума, на яку зросте мінімальна заробітна плата, становить 550 гривень. Зараз вона становить 4 тисячі 723 гривні.

Додамо, що в останній раз розмір мінімальної заробітної плати змінювався рівно рік тому, 1 січня 2019 року. Тоді сума доплати становила 450 гривень, тобто мінімальна зарплата зросла на 12,1%.

Відповідно, підвищився і розмір прожиткового мінімуму: з 1 січня 2020 року він становить для однієї людини на місяць 2 тисячі 27 гривень, з 1 липня – 2 тисячі 118 гривень, з 1 грудня – 2 тисячі 189 гривень.

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