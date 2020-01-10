Подія відбулася на Центральному залізничному вокзалі Києва
Воїн АTO обвінчався з коханою прямо в залі очікування.
Про це розповів на своїй сторінці у Faceebook протестантський пастор і волонтер Сергій Косяк, який проводив обряд.
"Перебуваючи проїздом у Києві, повінчав молоду пару в залі очікування для військовослужбовців на залізничному вокзалі. Олексій і Дарина, для цього спеціально приїхали зі Львова, дуже хотіли, що б таїнство вінчання провів саме я. Волонтери та працівники вокзалу, охоче прийняли нас, виділили окрему красиву кімнату для проведення обряду. Вони здивовано і з дитячим азартом говорили, що такого у них ще не було, а потім ще подарували молодятам невеликі подарунки", - розповів Сергій Косяк.
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За його словами, вінчання - сміливе рішення, як для Олексія, так і для Дарини. Адже Олексій, після госпіталю так і не зміг стати на ноги і пересувається на інвалідному візку.
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