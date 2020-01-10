Такого на вокзалі ще не було

Подія відбулася на Центральному залізничному вокзалі Києва

Воїн АTO обвінчався з коханою прямо в залі очікування.

Про це розповів на своїй сторінці у Faceebook протестантський пастор і волонтер Сергій Косяк, який проводив обряд.

"Перебуваючи проїздом у Києві, повінчав молоду пару в залі очікування для військовослужбовців на залізничному вокзалі. Олексій і Дарина, для цього спеціально приїхали зі Львова, дуже хотіли, що б таїнство вінчання провів саме я. Волонтери та працівники вокзалу, охоче прийняли нас, виділили окрему красиву кімнату для проведення обряду. Вони здивовано і з дитячим азартом говорили, що такого у них ще не було, а потім ще подарували молодятам невеликі подарунки", - розповів Сергій Косяк.

За його словами, вінчання - сміливе рішення, як для Олексія, так і для Дарини. Адже Олексій, після госпіталю так і не зміг стати на ноги і пересувається на інвалідному візку.

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Відео інциденту з'явилося в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всіх”.

У відповідь на зауваження, яке один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.

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