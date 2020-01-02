Розмір мінімальної зарплати, в згідно з проектом Державного бюджету України на 2020 рік, має зрости з 1 січня 2020 року

Передає Politeka.net з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

Відзначається, що сума, на яку зросте мінімальна заробітна плата, становить 550 гривень. Зараз вона становить 4 тисячі 723 гривні.

Додамо, що в останній раз розмір мінімальної заробітної плати змінювався рівно рік тому, 1 січня 2019 року. Тоді сума доплати становила 450 гривень, тобто мінімальна зарплата зросла на 12,1%.

Відповідно, підвищився і розмір прожиткового мінімуму: з 1 січня 2020 року він становить для однієї людини на місяць 2 тисячі 27 гривень, з 1 липня – 2 тисячі 118 гривень, з 1 грудня – 2 тисячі 189 гривень.

Нещодавно ми писали, що інцидент стався 1 січня на Контрактовій площі у столиці України.

П'яний чоловік зачепив два казана з гарячим напоєм. Глінтвейн ошпарив продавця, покупців і 7-річну дитину, яка проходила повз.

На місці розбиралися правоохоронці, які затримали дебошира. Поки залишається невідомо, випадково чи спеціально він перевернув чани.

В цей час у мережі активно обговорюють те, що трапилося. Більшість упевнена, що покарати варто не тільки хулігана, але і власників кіоску, не спромоглися убезпечити людей від можливості отримати опік.

"Дивно ,що до цього ніхто не обварився, натащили , від жадібності всього і побільше. Це не столовка а місце де люди гуляють, а для цього місце вільне потрібно."

"Ці казанки дійсно стоять дуже "стрьомно". Тільки з Німеччини, там глінтвейн далеко від прилавку, всередині."

"Не треба було йому нічого доводити,треба було його в чан головою вмокнути для профілактики"

"Після того,як купив цей шмурдяк сам хотів перевернути. Порошкова вода,заправлена низькоякісним спиртом, вилив..."

Нагадаємо, колапс в метро Києва: українці прорвалися і влаштували погром.

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