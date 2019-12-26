Громадський активіст та блогер Сергій Бригадир разом з інженером Віктором Петриком проінспектували готовність Шулявського шляхопроводу перед випробуваннями Віталія Кличка, мера Києва

Блогер повідомив, що інспекція шляхопроводу. Також поговорили і про збільшення вартості розв'язки, яку будує один мера міста, екс-глава "Укрбуду" Максим Микитась, що зросла з 400 мільйонів гривень до двох мільярдів. Також обговорили справжню мету просування проекту, який вимагав знести цех "Більшовика", зразок для одного з сьездов, а саме про 30 га заводаа, що сподобалася злостройной мафію. Ще було піднято питання про незавершене першому етапі будівництва, а саме шляхопроводу через проспект Перемоги. Шляхопровід стоїть на тимчасових опорах, а подферменник останньої опори був залитий лише 26 грудня. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця). Про це пише Politeka.

Проби шляхопроводу зараз - це картинка для людей. Адже будуть перевірять тимчасові опори, а реальні випробування до цього заходу відношення не мають.

У підсумку, якщо зараз прямо зупинити проект, який будує Микитась з дозволу Кличка з Шулявській розв'язкою, знести її і зробити трирівневу розв'язку, яка не буде вимагати знесення цеху "Більшовика", то можна зберегти 160 мільйонів гривень для бюджету. А якщо враховувати оцінену землю під цехом в 550 мільйонів, то економія складе 500 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що реконструкція Шулявського мосту знову подорожчала, рахунок пішов на мільярди.

Вартість будівництва Шулявського мосту зросла приблизно в 3 рази і це не останнє подорожчання. Виглядає так, ніби чиновники розпилюють бюджетні кошти, збільшуючи свої апетити.

Так заявив Олександр Федоренко, голова Київської міської організації політичної партії «Громадське рух Миколи Томенка «Рідна країна». Він упевнений, що правоохоронці повинні перевірити законність реконструкції.

Разом із транспортним інженером Victor Petruk проінспектували готовність Шулявського шляхопроводу до анонсованих на 26 грудня Головою КМДА Віталієм Кличком випробувань, але поговорили і на такі теми як: - збільшення вартості розв'язки, яку будує друг мера, екс власник збанкрутілого "Укрбуду" пан Максим Микитась, із прийнятних 400 мільйонів до космічної суми понад 2 мільярди гривень; - про справжню мету проштовхування проекту, який вимагав знести цех "Більшовика" нібито заради місця для одного зі з'їздів, а саме про 30 гектарів землі заводу, що припала до смаку ЗЛОбудовній мафії; - про незавершеність першого етапу будівництва, а саме шляхопроводу через проспект Перемоги. В першу чергу йдеться про те, що шляхопровід стоїть на тимчасових опорах, а підферменник останньої опорної частини залитий лише сьогодні, 26 грудня 2019 року; - випробування шляхопроводу на розрахункове навантаження на тимчасових опорах - це не що інше, ніж спроба команди мера пустити пил людям в очі, вони не мають жодного стосунку до справжніх випробувань; Висновок: якщо прямо зараз зупинити те неподобство, яке коїть Микитась із дозволу Кличка з Шулявською розв'язкою, знести її і побудувати трирівневу розв'язку, яка не потребує знесення цеху "Більшовика", то можна заощадити для київського бюджету близько 160 мільйонів гривень (це за умови, що за останнього кошторису в 1,726 мільярдів гривень цех обійдеться в закладені 113 мільйонів гривень). А за умов ринкової оцінки землі під цехом в 550 мільйонів гривень заощадити можна всі 0,5 мільярда гривень! Підписуйтеся на мій ютюб-канал in_Kyiv, відео за посиланням https://youtu.be/JjLO1gImCnc Gepostet von Сергій Бригадир am Donnerstag, 26. Dezember 2019

"Вартість будівництва Шулявського мосту постійно зростає, незважаючи на те, що тендер був проведений на зовсім іншу суму. І перемогли, як повідомляють засоби масової інформації, структури, близькі до Микитасю, з яким Кличко любить літати одним чартером. Зараз це 1,7 мільярда гривень, але цифра постійно зростає. І я думаю, що такими темпами вона перевищить два мільярди. Це підстава для розслідування правоохоронними органами", - розповідає він.

Нагадаємо, Кличко довів до сказу будівництвом Шулявського мосту, це остання крапля

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