Громадський активіст та блогер Сергій Бригадир разом з інженером Віктором Петриком проінспектували готовність Шулявського шляхопроводу перед випробуваннями Віталія Кличка, мера Києва
Блогер повідомив, що інспекція шляхопроводу. Також поговорили і про збільшення вартості розв'язки, яку будує один мера міста, екс-глава "Укрбуду" Максим Микитась, що зросла з 400 мільйонів гривень до двох мільярдів. Також обговорили справжню мету просування проекту, який вимагав знести цех "Більшовика", зразок для одного з сьездов, а саме про 30 га заводаа, що сподобалася злостройной мафію. Ще було піднято питання про незавершене першому етапі будівництва, а саме шляхопроводу через проспект Перемоги. Шляхопровід стоїть на тимчасових опорах, а подферменник останньої опори був залитий лише 26 грудня. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця). Про це пише Politeka.
Проби шляхопроводу зараз - це картинка для людей. Адже будуть перевірять тимчасові опори, а реальні випробування до цього заходу відношення не мають.
У підсумку, якщо зараз прямо зупинити проект, який будує Микитась з дозволу Кличка з Шулявській розв'язкою, знести її і зробити трирівневу розв'язку, яка не буде вимагати знесення цеху "Більшовика", то можна зберегти 160 мільйонів гривень для бюджету. А якщо враховувати оцінену землю під цехом в 550 мільйонів, то економія складе 500 мільйонів гривень.
Раніше ми повідомляли, що реконструкція Шулявського мосту знову подорожчала, рахунок пішов на мільярди.
Вартість будівництва Шулявського мосту зросла приблизно в 3 рази і це не останнє подорожчання. Виглядає так, ніби чиновники розпилюють бюджетні кошти, збільшуючи свої апетити.
Так заявив Олександр Федоренко, голова Київської міської організації політичної партії «Громадське рух Миколи Томенка «Рідна країна». Він упевнений, що правоохоронці повинні перевірити законність реконструкції.
"Вартість будівництва Шулявського мосту постійно зростає, незважаючи на те, що тендер був проведений на зовсім іншу суму. І перемогли, як повідомляють засоби масової інформації, структури, близькі до Микитасю, з яким Кличко любить літати одним чартером. Зараз це 1,7 мільярда гривень, але цифра постійно зростає. І я думаю, що такими темпами вона перевищить два мільярди. Це підстава для розслідування правоохоронними органами", - розповідає він.
Нагадаємо, Кличко довів до сказу будівництвом Шулявського мосту, це остання крапля
А ще Politeka писала, що Ігор Лесев жорстко розніс «місто майбутнього» від Кличка
Також Politeka повідомляла, що Джокер показав, як Микитась будував корупційні схеми з Кличком через Спасибко і Комарницького