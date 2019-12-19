Люди не можуть потрапити на станцію

У Києві терміново закрили станцію метро «Площа Льва Толстого»

Як повідомили в прес-службі КП, раптове закриття станції пов'язане з дзвінком про замінування.

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 19 грудня, о 13:55. На вхід і вихід закрита станція «Площа Льва Толстого», а також пересадка на станцію «Палац спорту».

Найближчим часом станцію перевірять. Якщо правоохоронці переконаються, що все в порядку і життю людей нічого не загрожує, її оперативно відкриють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що із-за збою в системі оплати жителі Києва стали заручниками метрополітену. Повідомлялося, що в столиці вже другий день тривав справжній "апокаліпсис" в метро.

Люди не могли розплатитися за поїздку через збій в роботі системи оплати, яка перестала приймати банківські картки та картки киянина.

16 грудня, пасажири не витримали і влаштували погром на станції метро Льва Толстого. Відомо, що люди організували заворушення і виламали турнікети, щоб пробратися до поїздів.

Користувачі в соціальних мережах також повідомляють, що керівництво метрополітену, щоб не розгнівати пасажирів, відключили системи і пропускали людей безкоштовно.

Також у метрополітені Києва повідомили, що 17 грудня нібито відновлено роботу платіжних систем, але пасажири стверджують протилежне: на деяких станціях столичного метрополітену триває колапс, через що люди з величезним запізненням добираються на роботу.

Раніше ми повідомляли про іншу НП, яке сталося в київському метрополітені. Зокрема, молодий чоловік влаштував дивний дебош на станції метро Оболонь.

Молодий чоловік з невідомих причин почав кидати в співробітників метро Києва скляні пляшки. Заспокоїти неадекватного пасажира вдалося не відразу, тому на місце події викликали силовиків. Для того, щоб затримати молодика, довелося задіяти чотири людини.

Невідомо, що стало причиною такої поведінки. Люди в коментарях відзначили, що таких "неадекватний" не можна підпускати до пасажирів.

Нагадаємо, колапс в метро Києва: українці прорвалися і влаштували погром.

Як повідомляла Politeka, НП сталася в метро Києва: розлючена юрба влаштувала погром.

Також Politeka писала, що кривава НП сталася в метро Києва, поліція злетілася на місце різанини.