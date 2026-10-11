Украинцам из прифронтовых громад начислят единовременную выплату 19 400 грн на отопительный сезон 2026–2027 годов. Заявление принимают только лично, до 30 октября, а деньги можно потратить по собственному усмотрению.

Денежную помощь на отопительный сезон в Украине дополнили новой выплатой — 19 400 грн на домохозяйство. Речь о единовременной «Зимней поддержке», которую Кабмин ввел постановлением № 1084 от 3 сентября 2026 года. На программу из бюджета выделили около 8 миллиардов гривен, финансируют ее также международные гуманитарные организации.

Заявления на выплату принимают исключительно лично — никакого дистанционного оформления через посредников не предусмотрено. Об этом сообщили на Правительственном портале со ссылкой на министра социальной политики Украины Дениса Улютина в эфире Украинского радио. Документы собирают офлайн через органы местного самоуправления, ЦПАУ, отделения Пенсионного фонда и другие уполномоченные органы.

«Человек должен лично подать заявку. Во-первых, мы таким образом идентифицируем человека. Во-вторых, человек определяет канал, по которому будет осуществляться выплата», — пояснил Денис Улютин.

Кому начислят деньги, а кому откажут

Выплату начислят лицам с инвалидностью, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, одиноким пенсионерам и нетрудоспособным, многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, переселенцам, получателям жилищных субсидий и льгот, приемным семьям и патронатным воспитателям. Однако решающее условие нетипично: помощь предназначена только для жителей прифронтовых громад из правительственного перечня уязвимых территорий.

Именно поэтому деньги не получат жители громад, не попавших в этот перечень, — например, Ивано-Франковской области. Откажут и переселенцам, которые бесплатно живут в помещениях, владельцам которых государство уже компенсирует коммунальные услуги или топливо, а также домохозяйствам, уже получившим аналогичную помощь от международных организаций за этот же сезон.

Как переведут средства и на что их можно потратить

Способ получения денег привязан к расстоянию громады от линии фронта. Жители территориальных громад в зоне 0–20 км получат средства на банковский счет по IBAN или через «Укрпочту», а те, кто живет в 20–50 км, — на IBAN либо денежным переводом через международную систему Western Union. Для консультаций работает единый контакт-центр Пенсионного фонда 0 800 503 753 — по вопросам программы нужно выбрать цифру «8».

Потратить 19 400 грн можно на дрова, уголь, пеллеты, теплую одежду, одеяла, повербанки или оплату счетов за отопление. Жесткой целевой привязки нет — направление расходов человек определяет самостоятельно. Сумму назначают на одно домохозяйство независимо от количества жильцов, причем домохозяйством считается даже один человек.

Как подать заявление и что делать при отказе

Заявления принимают до 30 октября 2026 года — если не успеть, в выплате могут отказать. Во время визита понадобятся документы, подтверждающие основание для выплаты: сведения о регистрации места жительства на прифронтовой территории или в зоне боевых действий и документ о принадлежности к льготной категории — например, удостоверение лица с инвалидностью.

Если отказали из-за нехватки документов, ошибку можно исправить, донеся нужные бумаги в орган, куда подавалось заявление. За разъяснениями советуют обращаться на горячую линию Минсоцполитики, а при ошибочном отказе — в орган более высокого уровня, в частности в Главное управление Пенсионного фонда. Крайний вариант — обжаловать решение в административном суде. Маломобильным людям будут помогать социальные службы и органы местного самоуправления.

Отдельно в Минсоцполитики предостерегли не передавать посторонним свои персональные и банковские данные, а также не путать «Зимнюю поддержку» с суммами до 21 000 грн: это другие программы. Например, УВКБ ООН выплачивало по 21 000 грн на домохозяйство за покупку твердого топлива, а предел до 21 000 грн применяли в рамках монетизации твердого топлива и субсидий для Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

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