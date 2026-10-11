Українцям із прифронтових громад нарахують одноразову виплату 19 400 грн на опалювальний сезон 2026–2027 років. Заяву приймають лише особисто, до 30 жовтня, а гроші можна витратити на власний розсуд.

Грошову допомогу на опалювальний сезон в Україні розширили новою виплатою — 19 400 грн на домогосподарство. Йдеться про одноразову «Зимову підтримку», яку Кабмін запровадив постановою № 1084 від 3 вересня 2026 року. На програму з бюджету виділили близько 8 мільярдів гривень, фінансують її також міжнародні гуманітарні організації.

Заяви на виплату приймають виключно особисто — жодного дистанційного оформлення через посередників не передбачено. Про це повідомили на Урядовому порталі з посиланням на міністра соціальної політики України Дениса Улютіна в ефірі Українського радіо. Документи збирають офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду та інші уповноважені органи.

«Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми так ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначає канал, яким здійснюватиметься виплата», — пояснив Денис Улютін.

Хто отримає гроші, а кому відмовлять

Виплату нарахують особам з інвалідністю, сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, одиноким пенсіонерам і непрацездатним, багатодітним родинам, одиноким матерям та батькам, переселенцям, отримувачам житлових субсидій і пільг, прийомним сім'ям та патронатним вихователям. Проте визначальна умова нетипова: допомога призначена лише для мешканців прифронтових громад із урядового переліку вразливих територій.

Саме тому гроші не отримають жителі громад, які не потрапили до цього переліку, — наприклад, Івано-Франківської області. Відмовлять і переселенцям, які безкоштовно живуть у приміщеннях, власникам яких держава вже компенсує комунальні послуги чи паливо, а також домогосподарствам, що вже отримали аналогічну допомогу від міжнародних організацій за цей же сезон.

Як перекажуть кошти та на що можна витратити

Спосіб отримання грошей прив'язаний до відстані громади від лінії фронту. Мешканці територіальних громад у зоні 0–20 км отримають кошти на банківський рахунок за IBAN або через «Укрпошту», а ті, хто живе за 20–50 км, — на IBAN або грошовим переказом через міжнародну систему Western Union. Для консультацій працює єдиний контакт-центр Пенсійного фонду 0 800 503 753 — з питань програми треба обрати цифру «8».

Витратити 19 400 грн можна на дрова, вугілля, пелети, теплий одяг, ковдри, павербанки або оплату рахунків за опалення. Жорсткої цільової прив'язки немає — напрям витрат людина визначає самостійно. Суму призначають на одне домогосподарство незалежно від кількості мешканців, і домогосподарством вважається навіть одна людина.

Як подати заяву і що робити у разі відмови

Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року — якщо не встигнути, у виплаті можуть відмовити. Під час візиту знадобляться документи, що підтверджують підставу для виплати: відомості про реєстрацію місця проживання на прифронтовій території або в зоні бойових дій та документ про належність до пільгової категорії — наприклад, посвідчення особи з інвалідністю.

Якщо відмовили через брак документів, помилку можна виправити, донісши потрібні папери до органу, куди подавали заяву. За роз'ясненнями радять звертатися на гарячу лінію Мінсоцполітики, а у разі помилкової відмови — до вищого органу, зокрема Головного управління Пенсійного фонду. Крайній варіант — оскаржити рішення в адміністративному суді. Маломобільним людям допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

Окремо в Мінсоцполітики застерегли не передавати стороннім свої персональні та банківські дані, а також не плутати «Зимову підтримку» із сумами до 21 000 грн: це інші програми. Наприклад, УВКБ ООН платило по 21 000 грн на домогосподарство за купівлю твердого палива, а межу до 21 000 грн застосовували в межах монетизації твердого палива і субсидій для Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

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