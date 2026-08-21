Почти 11 тысяч первоклассников на Виннитчине могут получить единоразовую денежную помощь «Пакунок школяра» в размере 5 000 гривен. В Пенсионном фонде рассказали, как подать заявление и кто имеет право на выплату.

Денежная помощь в Винницкой области пополнилась еще одной государственной программой — почти 11 тысяч первоклассников региона могут получить по 5 000 гривен в рамках инициативы «Пакунок школяра». Об этом во время брифинга в официальном медиацентре Винницкой ОВА сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

Государственная программа действует второй год подряд. Ее цель — поддержать семьи, в которых дети впервые идут в школу. Размер выплаты составляет 5 000 гривен на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Если в семье двое первоклассников, помощь назначается на каждого из них.

По словам чиновницы, средства перечисляются исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Полученные деньги родители могут потратить на приобретение школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, книг и других товаров, необходимых для учебы.

Как оформить помощь «Пакунок школяра»

Подать заявление на получение выплаты можно двумя способами. Первый — онлайн через приложение «Дія». Второй — лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Конечный срок подачи заявлений — до 1 ноября 2026 года.

Для оформления через «Дію» достаточно авторизоваться в приложении, перейти в раздел услуг и заполнить электронную форму. При личном обращении в сервисный центр ПФУ необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка и справку о зачислении в первый класс.

В Пенсионном фонде подчеркивают: выплата назначается независимо от дохода семьи. Средства поступают на специальный счет, и снять их наличными невозможно — только безналичная оплата товаров школьного назначения в магазинах, принимающих соответствующие платежи.

Как сообщает Винницкая областная военная администрация, всего в регионе в этом году ожидается около 11 тысяч первоклассников, поэтому общая сумма выплат по программе может достичь 55 миллионов гривен.

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