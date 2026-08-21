Майже 11 тисяч першокласників на Вінниччині можуть отримати одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» у розмірі 5 000 гривень. У Пенсійному фонді розповіли, як подати заяву та хто має право на виплату.

Грошова допомога в Вінницькій області поповнилася ще однією державною програмою — майже 11 тисяч першокласників регіону можуть отримати по 5 000 гривень у межах ініціативи «Пакунок школяра». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Вінницької ОВА повідомила начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.

Державна програма діє другий рік поспіль. Її мета — підтримати родини, у яких діти вперше йдуть до школи. Розмір виплати становить 5 000 гривень на кожну дитину, зараховану до першого класу. Якщо у родині двоє першачків, допомога призначається на кожного з них.

За словами посадовиці, кошти перераховуються виключно у безготівковій формі на рахунок зі спеціальним режимом використання. Отримані гроші батьки можуть витратити на придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя, книг та інших товарів, необхідних для навчання.

Як оформити допомогу «Пакунок школяра»

Подати заяву на отримання виплати можна двома способами. Перший — онлайн через застосунок «Дія». Другий — особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Кінцевий термін подання заяв — до 1 листопада 2026 року.

Для оформлення через «Дію» достатньо авторизуватися в застосунку, перейти до розділу послуг і заповнити електронну форму. При особистому зверненні до сервісного центру ПФУ потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та довідку про зарахування до першого класу.

У Пенсійному фонді наголошують: виплата призначається незалежно від доходу родини. Кошти надходять на спеціальний рахунок, і зняти їх готівкою неможливо — лише безготівкова оплата товарів шкільного призначення в магазинах, які приймають відповідні платежі.

Як повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація, загалом у регіоні цьогоріч очікується близько 11 тисяч першокласників, тож загальна сума виплат за програмою може сягнути 55 мільйонів гривень.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога на Вінниччині: хто має право на безоплатні послуги.

Також Politeka повідомляла, світла довго не буде: де у Вінницькій області діятимуть тривалі графіки відключення на 21 серпня.