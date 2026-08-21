Ветераны и ветеранки в Киевской области могут получить официальный документ о профессиональной квалификации без повторного прохождения полного курса обучения — в Киевской областной военной администрации объяснили пошаговый механизм.

Помощь ветеранам в Киевской области пополнилась еще одним важным инструментом — отныне защитники и защитницы могут официально подтвердить свой профессиональный опыт, приобретенный во время службы, работы или самообразования, без необходимости снова садиться за парту и проходить полный курс обучения.

Как сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, государство продолжает расширять возможности трудоустройства для ветеранов, ветеранок войны, людей, имеющих особые заслуги перед Украиной, членов их семей, а также членов семей погибших защитников.

Ключевая особенность нового механизма — квалификационные центры не обучают, а лишь проверяют и подтверждают компетенции, приобретенные человеком ранее. Это означает, что ветерану не придется тратить месяцы на повторное освоение профессии, которой он фактически уже владеет.

Подтвердить можно знания и навыки, полученные как в Украине, так и за рубежом — через практический опыт, самообразование или предыдущую работу по специальности. По результатам оценки выдается сертификат государственного образца, позволяющий официально трудоустроиться по подтвержденной квалификации.

Как подтвердить профессиональный опыт: пошаговая инструкция

Первый шаг — выбрать профессиональную квалификацию, опыт в которой вы хотите подтвердить. Полный перечень доступен в Реестре квалификаций на сайте Национального агентства квалификаций.

Второй шаг — найти аккредитованный квалификационный центр, осуществляющий присвоение или подтверждение выбранной профессиональной квалификации. Перечень таких центров опубликован на официальных ресурсах: data.nqa.gov.ua/qualification-centers и register.nqa.gov.ua/uk/centers.

Третий шаг — обратиться в местное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или фактического проживания. Заявление вместе с необходимым пакетом документов можно подать как в бумажной, так и в электронной форме.

Если документы соответствуют определенным законодательством критериям, подразделение заключает трехсторонний договор между ветераном, квалификационным центром и государством. После этого центр проводит теоретическую и практическую проверку знаний и умений.

В случае успешного прохождения оценки ветеран получает сертификат о присвоении или подтверждении профессиональной квалификации — этот документ открывает путь к официальному трудоустройству без дополнительного обучения.

За дополнительной информацией и помощью в оформлении можно обратиться к специалистам по сопровождению ветеранов, которые работают в каждой общине Киевской области.

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