С 1 сентября 2026 года в Украине вступают в силу изменения в правилах бронирования военнообязанных. Предприятия должны подтвердить статус критически важных, иначе их работники рискуют потерять отсрочку. Также повышается зарплатный порог для забронированных — до 25 941 гривны.

Минэкономики обновило алгоритм расчета зарплаты для бронирования — а с 1 сентября 2026 года предприятиям придется соответствовать еще и новым критериям. Постановление Кабмина №692 обязывает работодателей подтвердить статус критически важных, иначе бронирование работников окажется под угрозой.

Как сообщают Факты ICTV со ссылкой на юриста АО "Марусяк и Партнеры" Адриану Чвартацкую, 1 сентября не является датой автоматической массовой отмены всех бронирований. Риск касается прежде всего работников тех предприятий, которые не подтвердят или потеряют статус критически важных.

Если предприятие вовремя получило обновленное решение о критичности, оно должно перебронировать работников на новый срок. Для этого предусмотрен упрощенный механизм через портал "Дия" — заявление на продление бронирования обрабатывается в течение 24 часов. Важно: при использовании услуги "Продление бронирования работников" предыдущее бронирование не аннулируется, поэтому работник не останется без отсрочки на время технического оформления.

Зарплатный порог: сколько должны получать забронированные

Одно из самых существенных изменений — повышение зарплатного порога для забронированных работников с 2,5 до 3 минимальных заработных плат. В 2026 году это составляет 25 941 гривну в месяц. Речь идет именно о начисленной зарплате.

Исключение предусмотрено для предприятий, которые расположены и фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий либо на временно оккупированных территориях. Для них зарплатный показатель остается на уровне 2,5 минимальной зарплаты — 21 617,50 гривны.

Отсрочка для студентов: что меняется

Юрист опровергла информацию о якобы новом ограничении отсрочки для студентов с 1 сентября. Постановление Кабмина №978 от 29 июля 2026 года не вводит правила, по которому студентам впервые устанавливается отсрочка только на один семестр.

Правило о предоставлении отсрочки на семестр, но не более чем на шесть месяцев, уже предусмотрено действующим Порядком №560. Для студентов принципиально остаются требования относительно дневной или дуальной формы обучения и последовательности получения образования. Сам факт обучения не является безусловным основанием для отсрочки — необходимо соответствовать всем определенным законодательством требованиям.

Переоформление отсрочки: новый механизм

Постановление №978 также урегулировало механизм переоформления действующей отсрочки на другое основание. Если у военнообязанного возникло новое законное основание для отсрочки, он может обратиться с заявлением о переоформлении — и подача такого заявления не прекращает действующую отсрочку до момента принятия решения.

Если комиссия откажет в переоформлении, действующая отсрочка сохраняется до завершения срока. Если же переоформление состоялось, предыдущая отсрочка теряет силу со дня внесения в Реестр информации о новой.

Учителя смогут оформить отсрочку в Резерв+

Вскоре в приложении "Резерв+" должна появиться возможность оформлять отсрочку для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Минобороны уже тестирует новую функцию в бета-режиме. К тестированию могут присоединиться педагоги, работающие в школе по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Оформление планируют максимально упростить: пользователю не придется самостоятельно собирать справки или обращаться в ЦНАП. "Резерв+" будет проверять необходимую информацию через государственные реестры и системы.

Как работодателю продлить бронирование через "Дию"

Для продления бронирования работников руководитель или уполномоченное лицо предприятия должно выполнить несколько шагов:

Авторизоваться на портале "Дия" как руководитель, уполномоченное лицо или подписант. Выбрать услугу "Продление бронирования работников". Проверить данные предприятия. Подать список работников, в отношении которых продлевается бронирование. Подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Заявление обрабатывается в течение 24 часов, а предыдущее бронирование не аннулируется до оформления нового — поэтому работник не останется без отсрочки.

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