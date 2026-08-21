Минэкономики обновило алгоритм расчета зарплаты для бронирования — а с 1 сентября 2026 года предприятиям придется соответствовать еще и новым критериям. Постановление Кабмина №692 обязывает работодателей подтвердить статус критически важных, иначе бронирование работников окажется под угрозой.
Как сообщают Факты ICTV со ссылкой на юриста АО "Марусяк и Партнеры" Адриану Чвартацкую, 1 сентября не является датой автоматической массовой отмены всех бронирований. Риск касается прежде всего работников тех предприятий, которые не подтвердят или потеряют статус критически важных.
Если предприятие вовремя получило обновленное решение о критичности, оно должно перебронировать работников на новый срок. Для этого предусмотрен упрощенный механизм через портал "Дия" — заявление на продление бронирования обрабатывается в течение 24 часов. Важно: при использовании услуги "Продление бронирования работников" предыдущее бронирование не аннулируется, поэтому работник не останется без отсрочки на время технического оформления.
Зарплатный порог: сколько должны получать забронированные
Одно из самых существенных изменений — повышение зарплатного порога для забронированных работников с 2,5 до 3 минимальных заработных плат. В 2026 году это составляет 25 941 гривну в месяц. Речь идет именно о начисленной зарплате.
Исключение предусмотрено для предприятий, которые расположены и фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий либо на временно оккупированных территориях. Для них зарплатный показатель остается на уровне 2,5 минимальной зарплаты — 21 617,50 гривны.
Отсрочка для студентов: что меняется
Юрист опровергла информацию о якобы новом ограничении отсрочки для студентов с 1 сентября. Постановление Кабмина №978 от 29 июля 2026 года не вводит правила, по которому студентам впервые устанавливается отсрочка только на один семестр.
Правило о предоставлении отсрочки на семестр, но не более чем на шесть месяцев, уже предусмотрено действующим Порядком №560. Для студентов принципиально остаются требования относительно дневной или дуальной формы обучения и последовательности получения образования. Сам факт обучения не является безусловным основанием для отсрочки — необходимо соответствовать всем определенным законодательством требованиям.
Переоформление отсрочки: новый механизм
Постановление №978 также урегулировало механизм переоформления действующей отсрочки на другое основание. Если у военнообязанного возникло новое законное основание для отсрочки, он может обратиться с заявлением о переоформлении — и подача такого заявления не прекращает действующую отсрочку до момента принятия решения.
Если комиссия откажет в переоформлении, действующая отсрочка сохраняется до завершения срока. Если же переоформление состоялось, предыдущая отсрочка теряет силу со дня внесения в Реестр информации о новой.
Учителя смогут оформить отсрочку в Резерв+
Вскоре в приложении "Резерв+" должна появиться возможность оформлять отсрочку для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Минобороны уже тестирует новую функцию в бета-режиме. К тестированию могут присоединиться педагоги, работающие в школе по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Оформление планируют максимально упростить: пользователю не придется самостоятельно собирать справки или обращаться в ЦНАП. "Резерв+" будет проверять необходимую информацию через государственные реестры и системы.
Как работодателю продлить бронирование через "Дию"
Для продления бронирования работников руководитель или уполномоченное лицо предприятия должно выполнить несколько шагов:
- Авторизоваться на портале "Дия" как руководитель, уполномоченное лицо или подписант.
- Выбрать услугу "Продление бронирования работников".
- Проверить данные предприятия.
- Подать список работников, в отношении которых продлевается бронирование.
- Подписать заявление квалифицированной электронной подписью.
Заявление обрабатывается в течение 24 часов, а предыдущее бронирование не аннулируется до оформления нового — поэтому работник не останется без отсрочки.
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