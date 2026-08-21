З 1 вересня 2026 року в Україні набувають чинності зміни в правилах бронювання військовозобов'язаних. Підприємства мають підтвердити статус критично важливих, інакше їхні працівники ризикують втратити відстрочку. Також зростає зарплатний поріг для заброньованих — до 25 941 гривні.

Мінекономіки оновило алгоритм розрахунку зарплати для бронювання — а з 1 вересня 2026 року підприємствам доведеться відповідати ще й новим критеріям. Постанова Кабміну №692 зобов'язує роботодавців підтвердити статус критично важливих, інакше бронювання працівників опиниться під загрозою.

Як повідомляють Факти ICTV із посиланням на юристку АО "Марусяк і Партнери" Адріану Чвартацьку, 1 вересня не є датою автоматичного масового скасування всіх бронювань. Ризик стосується насамперед працівників тих підприємств, які не підтвердять або втратять статус критично важливих.

Якщо підприємство вчасно отримало оновлене рішення про критичність, воно має перебронювати працівників на новий строк. Для цього передбачений спрощений механізм через портал "Дія" — заява на продовження бронювання опрацьовується протягом 24 годин. Важливо: при використанні послуги "Продовження бронювання працівників" попереднє бронювання не анулюється, тож працівник не залишиться без відстрочки на час технічного оформлення.

Зарплатний поріг: скільки мають отримувати заброньовані

Одна з найсуттєвіших змін — підвищення зарплатного порогу для заброньованих працівників із 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат. У 2026 році це становить 25 941 гривню на місяць. Йдеться саме про нараховану зарплату.

Виняток передбачений для підприємств, які розташовані та фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях. Для них зарплатний показник залишається на рівні 2,5 мінімальної зарплати — 21 617,50 гривні.

Відстрочка для студентів: що змінюється

Юристка спростувала інформацію про нібито нове обмеження відстрочки для студентів з 1 вересня. Постанова Кабміну №978 від 29 липня 2026 року не запроваджує правила, за яким студентам вперше встановлюється відстрочка лише на один семестр.

Правило про надання відстрочки на семестр, але не більше ніж на шість місяців, уже передбачене чинним Порядком №560. Для студентів принципово залишаються вимоги щодо денної або дуальної форми навчання та послідовності здобуття освіти. Сам факт навчання не є безумовною підставою для відстрочки — необхідно відповідати всім визначеним законодавством вимогам.

Переоформлення відстрочки: новий механізм

Постанова №978 також врегулювала механізм переоформлення чинної відстрочки на іншу підставу. Якщо у військовозобов'язаного виникла нова законна підстава для відстрочки, він може звернутися із заявою про переоформлення — і подання такої заяви не припиняє чинну відстрочку до моменту ухвалення рішення.

Якщо комісія відмовить у переоформленні, чинна відстрочка зберігається до завершення строку. Якщо ж переоформлення відбулося, попередня відстрочка втрачає чинність із дня внесення до Реєстру інформації про нову.

Вчителі зможуть оформити відстрочку в Резерв+

Невдовзі в застосунку "Резерв+" має з'явитися можливість оформлювати відстрочку для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Міноборони вже тестує нову функцію у бета-режимі. До тестування можуть долучитися педагоги, які працюють у школі за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Оформлення планують максимально спростити: користувачу не доведеться самостійно збирати довідки чи звертатися до ЦНАП. "Резерв+" перевірятиме необхідну інформацію через державні реєстри та системи.

Як роботодавцю продовжити бронювання через "Дію"

Для продовження бронювання працівників керівник або уповноважена особа підприємства має виконати кілька кроків:

Авторизуватися на порталі "Дія" як керівник, уповноважена особа або підписант. Обрати послугу "Продовження бронювання працівників". Перевірити дані підприємства. Подати список працівників, щодо яких продовжується бронювання. Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Заява опрацьовується протягом 24 годин, а попереднє бронювання не анулюється до оформлення нового — тож працівник не залишиться без відстрочки.

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