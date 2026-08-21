Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что физического дефицита гречки в Украине не будет, однако существенного удешевления крупы также не прогнозируют — цены останутся близкими к нынешним с возможным ростом до 15%.

Подорожание продуктов в Украине продолжается — на этот раз в Министерстве аграрной политики и продовольствия прокомментировали ситуацию с гречкой. Министр Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами заявил, что физического дефицита крупы в стране не будет, однако и на удешевление продукта рассчитывать не стоит.

По словам Высоцкого, производство гречки в 2026 году будет примерно на уровне прошлого года, и этого объема достаточно для обеспечения внутренних потребностей. В 2025 году урожай гречки в Украине составил около 70,8 тысяч тонн — на 37,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Какова текущая цена на гречку

По состоянию на 20 августа 2026 года, по данным Минфина, средняя цена гречки в магазинах составляет 74,57 грн за килограмм. В июле среднемесячная цена была на уровне 74,77 грн/кг. Для сравнения, в 2024 году гречка стоила вдвое дешевле, подчеркнул министр.

Относительно прогнозов Высоцкий обозначил диапазон: «Цены будут где-то на уровне этого года, плюс-минус 15%». Это означает, что при пессимистичном сценарии стоимость крупы может вырасти до 85-86 грн/кг, а при оптимистичном — снизиться до 63-64 грн/кг.

Гречка остается малопривлекательной культурой для аграриев, поэтому существенного увеличения посевных площадей в этом году не ожидается. Потребление крупы уже сократилось из-за ее подорожания — украинцы постепенно переходят на более доступные альтернативы.

Также министр прокомментировал ситуацию с рожью: несмотря на сокращение посевных площадей в последние годы, минимальные потребности хлебопекарной отрасли будут обеспечены.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов во Львовской области: цены существенно переписали.