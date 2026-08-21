Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що фізичного дефіциту гречки в Україні не буде, однак суттєвого здешевлення крупи також не прогнозують — ціни залишаться близькими до нинішніх із можливим зростанням до 15%.

Подорожчання продуктів в Україні триває — цього разу в Міністерстві аграрної політики та продовольства прокоментували ситуацію з гречкою. Міністр Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами заявив, що фізичного дефіциту крупи в країні не буде, однак і на здешевлення продукту розраховувати не варто.

За словами Висоцького, виробництво гречки у 2026 році буде приблизно на рівні минулого року, і цього обсягу достатньо для забезпечення внутрішніх потреб. У 2025 році врожай гречки в Україні склав близько 70,8 тисяч тонн — на 37,7% менше, ніж у попередньому сезоні.

Якою є поточна ціна на гречку

Станом на 20 серпня 2026 року, за даними Мінфіну, середня ціна гречки в магазинах становить 74,57 грн за кілограм. У липні середньомісячна ціна була на рівні 74,77 грн/кг. Для порівняння, у 2024 році гречка коштувала вдвічі дешевше, наголосив міністр.

Щодо прогнозів, Висоцький окреслив діапазон: «Ціни будуть десь на рівні цього року, плюс-мінус 15%». Це означає, що за песимістичного сценарію вартість крупи може зрости до 85-86 грн/кг, а за оптимістичного — знизитися до 63-64 грн/кг.

Гречка залишається малопривабливою культурою для аграріїв, тому суттєвого збільшення посівних площ цього року не очікується. Споживання крупи вже скоротилося через її подорожчання — українці поступово переходять на доступніші альтернативи.

Також міністр прокоментував ситуацію з житом: попри скорочення посівних площ останніми роками, мінімальні потреби хлібопекарської галузі будуть забезпечені.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Львівській області: ціни суттєво переписали.