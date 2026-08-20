З 1 вересня 2026 року в Україні набувають чинності зміни у правилах бронювання військовозобовʼязаних. Для одних підприємств це означає необхідність підтвердити статус критичності, для інших — перебронювати працівників за новими зарплатними вимогами.

Оновлення правил бронювання військовозобовʼязаних набирає чинності з 1 вересня — і хоча масового автоматичного скасування відстрочок не буде, частина працівників критично важливих підприємств може опинитися під загрозою. Про ключові зміни Факти ICTV розповіла юристка АО «Марусяк і Партнери» Адріана Чвартацька.

Чи втратять українці бронювання з 1 вересня

Постанова Кабміну №692 встановила: рішення про визначення підприємств критично важливими зберігають чинність протягом строку, на який вони були прийняті, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Уряд зобовʼязав відповідні органи до цієї дати переглянути всі ухвалені раніше рішення.

«Я б не радила сприймати 1 вересня як дату, коли автоматично зникнуть усі бронювання. Такого правила законодавство не встановлює. Ризик стосується насамперед працівників підприємств, які не підтвердять або втратять статус критично важливих», — наголосила юристка.

Для підприємств, які належним чином підтвердили критичність, саме по собі настання 1 вересня не означає необхідності масово скасовувати та заново оформлювати бронювання. Водночас якщо підприємство отримало оновлене рішення про критичність, воно має перебронювати працівників через портал «Дія» — за спрощеною процедурою це займає до 24 годин, і попереднє бронювання не анулюється на час оформлення.

Зарплатний поріг зріс до 25 941 гривні

Одна з найсуттєвіших змін — підвищення зарплатного порогу для заброньованих працівників із 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат. У 2026 році це становить 25 941 грн на місяць. Тобто нарахована зарплата військовозобовʼязаного, якого бронюють, має відповідати новому показнику.

Виняток передбачений для критично важливих підприємств, розташованих на територіях можливих або активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Для них зарплатний показник лишається на рівні 2,5 мінімальної зарплати — 21 617,50 грн у 2026 році.

Відстрочки для студентів: що змінюється

Всупереч поширеній у мережі інформації, постанова Кабміну №978 від 29 липня 2026 року не запроваджує нового правила, за яким студентам з 1 вересня вперше встановлюється відстрочка лише на один семестр. «Правило, за яким відстрочка для здобувачів освіти надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців, уже передбачене чинним Порядком №560», — пояснила Чвартацька.

Для студентів принципово залишається вимога щодо денної або дуальної форми навчання та послідовності здобуття освіти. Сам факт навчання не є безумовною підставою для відстрочки — потрібно відповідати всім вимогам, визначеним законодавством.

Як переоформити відстрочку на нову підставу

Постанова №978 також врегулювала механізм переоформлення чинної відстрочки на іншу підставу. Якщо у військовозобовʼязаного виникла нова законна підстава, він може звернутися із заявою про переоформлення. Ключова гарантія: подання такої заяви не припиняє чинну відстрочку до моменту ухвалення рішення комісією. Якщо комісія відмовить — попередня відстрочка зберігається до завершення строку її дії.

Інші зміни у військовому обліку

Кабмін також зобовʼязав Державну податкову службу протягом 90 календарних днів передати Міноборони дані з реєстру фізичних осіб — платників податків про громадян віком від 18 до 60 років. Інформацію використовуватимуть для актуалізації реєстру «Оберіг» — автоматичне зіставлення дасть змогу виявляти розбіжності та громадян, яких досі немає у військовому реєстрі.

Крім того, у застосунку «Резерв+» невдовзі зʼявиться можливість оформлювати відстрочку для вчителів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. Міноборони вже тестує цю функцію в бета-режимі.

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