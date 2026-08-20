С 1 сентября 2026 года в Украине вступают в силу изменения в правилах бронирования военнообязанных. Для одних предприятий это означает необходимость подтвердить статус критичности, для других — перебронировать работников по новым зарплатным требованиям.

Обновление правил бронирования военнообязанных вступает в силу с 1 сентября — и хотя массовой автоматической отмены отсрочек не будет, часть работников критически важных предприятий может оказаться под угрозой. О ключевых изменениях Факты ICTV рассказала юрист АО «Марусяк и Партнеры» Адриана Чвартацкая.

Потеряют ли украинцы бронирование с 1 сентября

Постановление Кабмина №692 установило: решения об определении предприятий критически важными сохраняют силу в течение срока, на который они были приняты, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года. Правительство обязало соответствующие органы до этой даты пересмотреть все принятые ранее решения.

«Я бы не советовала воспринимать 1 сентября как дату, когда автоматически исчезнут все бронирования. Такого правила законодательство не устанавливает. Риск касается прежде всего работников предприятий, которые не подтвердят или потеряют статус критически важных», — подчеркнула юрист.

Для предприятий, которые должным образом подтвердили критичность, само по себе наступление 1 сентября не означает необходимости массово отменять и заново оформлять бронирование. В то же время если предприятие получило обновленное решение о критичности, оно должно перебронировать работников через портал «Дія» — по упрощенной процедуре это занимает до 24 часов, и предыдущее бронирование не аннулируется на время оформления.

Зарплатный порог вырос до 25 941 гривни

Одно из самых существенных изменений — повышение зарплатного порога для забронированных работников с 2,5 до 3 минимальных заработных плат. В 2026 году это составляет 25 941 грн в месяц. То есть начисленная зарплата военнообязанного, которого бронируют, должна соответствовать новому показателю.

Исключение предусмотрено для критически важных предприятий, расположенных на территориях возможных или активных боевых действий либо на временно оккупированных территориях. Для них зарплатный показатель остается на уровне 2,5 минимальной зарплаты — 21 617,50 грн в 2026 году.

Отсрочки для студентов: что меняется

Вопреки распространенной в сети информации, постановление Кабмина №978 от 29 июля 2026 года не вводит нового правила, по которому студентам с 1 сентября впервые устанавливается отсрочка только на один семестр. «Правило, по которому отсрочка для соискателей образования предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев, уже предусмотрено действующим Порядком №560», — пояснила Чвартацкая.

Для студентов принципиально остается требование относительно дневной или дуальной формы обучения и последовательности получения образования. Сам факт обучения не является безусловным основанием для отсрочки — необходимо соответствовать всем требованиям, определенным законодательством.

Как переоформить отсрочку на новое основание

Постановление №978 также урегулировало механизм переоформления действующей отсрочки на другое основание. Если у военнообязанного возникло новое законное основание, он может обратиться с заявлением о переоформлении. Ключевая гарантия: подача такого заявления не прекращает действующую отсрочку до момента принятия решения комиссией. Если комиссия откажет — предыдущая отсрочка сохраняется до завершения срока ее действия.

Другие изменения в воинском учете

Кабмин также обязал Государственную налоговую службу в течение 90 календарных дней передать Минобороны данные из реестра физических лиц — налогоплательщиков о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет. Информацию будут использовать для актуализации реестра «Оберіг» — автоматическое сопоставление позволит выявлять расхождения и граждан, которых до сих пор нет в воинском реестре.

Кроме того, в приложении «Резерв+» вскоре появится возможность оформлять отсрочку для учителей и педагогических работников учреждений общего среднего образования, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Минобороны уже тестирует эту функцию в бета-режиме.

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