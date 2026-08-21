В Україні можуть змінити систему індексації пенсій — виплати пропонують перераховувати не раз на рік, а частіше, в автоматичному режимі. Розповідаємо, як це працюватиме та коли чекати змін.

Перерахунок пенсій в Україні може стати частішим — уряд розглядає можливість індексувати виплати не один раз на рік, а кілька, причому в автоматичному режимі. Відповідні зміни закладені в програму діяльності Кабінету міністрів на 2026–2027 роки.

Наразі пенсії в Україні індексують один раз на рік — зазвичай у березні. У 2026 році коефіцієнт індексації склав 12,1%, що забезпечило пропорційне підвищення основного розміру виплат для всіх, кому пенсію призначили до кінця 2025 року. Однак уряд пропонує відійти від щорічного формату й перераховувати пенсії частіше — щойно для цього виникають економічні підстави.

Як повідомляє видання «Експерт», нова модель передбачає автоматичну індексацію — тобто щоразу, коли рівень інфляції або зростання середньої зарплати досягають певного порогу, пенсійні виплати перераховуватимуться без додаткових рішень чи постанов. Це означає, що пенсіонери можуть отримувати підвищення не раз на рік, а двічі чи навіть тричі, залежно від економічної ситуації.

Комплексна пенсійна реформа, закладена в урядову програму, також передбачає поступове підвищення коефіцієнта заміщення пенсії — до 40% від колишньої зарплати. Для порівняння: зараз середня пенсія в Україні становить 7 272,68 грн (станом на 1 липня 2026 року), при цьому понад 4,1 мільйона пенсіонерів — більше 41% від загальної кількості — отримують виплати в межах від 3 до 5 тисяч гривень.

Що відомо про терміни

Конкретну дату переходу на нову систему в уряді поки не називають. Програма діяльності Кабміну розрахована на 2026–2027 роки, тож зміни можуть запрацювати вже наступного року. Водночас експерти наголошують: для запуску автоматичної індексації потрібно ухвалити зміни до пенсійного законодавства, а також налаштувати механізми моніторингу економічних показників.

Важливо, що нинішня система індексації — раз на рік — продовжує діяти. Найближчий перерахунок очікується в березні 2027 року. До того часу пенсіонери отримують виплати за чинними правилами, включно з віковими доплатами: 300 грн для осіб 70–74 років, 456 грн для 75–79 років та 570 грн для тих, кому 80 і більше (за умови, що пенсія не перевищує 10 340,35 грн).

Як це вплине на пенсіонерів

Головна перевага частішої індексації — виплати швидше реагуватимуть на зростання цін. Якщо інфляція прискорюється, пенсії зростатимуть не через рік, а вже через кілька місяців. Крім того, автоматичний механізм усуває затримки, пов'язані з ухваленням окремих урядових рішень.

Пенсіонерам не потрібно буде подавати жодних заяв — усі перерахунки, як і зараз, проводитимуться автоматично. Дані про стаж, заробіток та вік вже є в реєстрах Пенсійного фонду.

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