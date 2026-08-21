В Украине могут изменить систему индексации пенсий — выплаты предлагают пересчитывать не раз в год, а чаще, в автоматическом режиме. Рассказываем, как это будет работать и когда ждать изменений.

Перерасчет пенсий в Украине может стать более частым — правительство рассматривает возможность индексировать выплаты не один раз в год, а несколько, причем в автоматическом режиме. Соответствующие изменения заложены в программу деятельности Кабинета министров на 2026–2027 годы.

Сейчас пенсии в Украине индексируют один раз в год — обычно в марте. В 2026 году коэффициент индексации составил 12,1%, что обеспечило пропорциональное повышение основного размера выплат для всех, кому пенсию назначили до конца 2025 года. Однако правительство предлагает отойти от ежегодного формата и пересчитывать пенсии чаще — как только для этого возникают экономические основания.

Как сообщает издание «Эксперт», новая модель предусматривает автоматическую индексацию — то есть каждый раз, когда уровень инфляции или рост средней зарплаты достигают определенного порога, пенсионные выплаты будут пересчитываться без дополнительных решений или постановлений. Это означает, что пенсионеры могут получать повышение не раз в год, а дважды или даже трижды, в зависимости от экономической ситуации.

Комплексная пенсионная реформа, заложенная в правительственную программу, также предусматривает постепенное повышение коэффициента замещения пенсии — до 40% от прежней зарплаты. Для сравнения: сейчас средняя пенсия в Украине составляет 7 272,68 грн (по состоянию на 1 июля 2026 года), при этом более 4,1 миллиона пенсионеров — более 41% от общего количества — получают выплаты в пределах от 3 до 5 тысяч гривен.

Что известно о сроках

Конкретную дату перехода на новую систему в правительстве пока не называют. Программа деятельности Кабмина рассчитана на 2026–2027 годы, поэтому изменения могут заработать уже в следующем году. В то же время эксперты подчеркивают: для запуска автоматической индексации необходимо принять изменения в пенсионное законодательство, а также настроить механизмы мониторинга экономических показателей.

Важно, что нынешняя система индексации — раз в год — продолжает действовать. Ближайший перерасчет ожидается в марте 2027 года. До того времени пенсионеры получают выплаты по действующим правилам, включая возрастные доплаты: 300 грн для лиц 70–74 лет, 456 грн для 75–79 лет и 570 грн для тех, кому 80 и больше (при условии, что пенсия не превышает 10 340,35 грн).

Как это повлияет на пенсионеров

Главное преимущество более частой индексации — выплаты быстрее будут реагировать на рост цен. Если инфляция ускоряется, пенсии будут расти не через год, а уже через несколько месяцев. Кроме того, автоматический механизм устраняет задержки, связанные с принятием отдельных правительственных решений.

Пенсионерам не нужно будет подавать никаких заявлений — все перерасчеты, как и сейчас, будут проводиться автоматически. Данные о стаже, заработке и возрасте уже есть в реестрах Пенсионного фонда.

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