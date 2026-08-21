Українцям до Дня Незалежності нарахують разову грошову допомогу — суми становитимуть від 450 до 3100 гривень залежно від категорії отримувачів.

Грошова допомога українцям у 2026 році надходитиме в різних формах — до Дня Незалежності Пенсійний фонд України підготував щорічну разову виплату для окремих категорій громадян. За даними ПФУ, кошти нарахують автоматично більшості отримувачів, однак декому доведеться подати заяву самостійно.

Розмір виплат залежить від пільгового статусу людини. Найбільшу суму — 3100 гривень — отримають особи з інвалідністю внаслідок війни I групи, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Для інших категорій суми розподілені так:

2900 гривень — особи з інвалідністю внаслідок війни II групи;

— особи з інвалідністю внаслідок війни II групи; 2700 гривень — особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;

— особи з інвалідністю внаслідок війни III групи; 1000 гривень — учасники бойових дій і постраждалі учасники Революції Гідності;

— учасники бойових дій і постраждалі учасники Революції Гідності; 650 гривень — члени родин загиблих (померлих) ветеранів війни;

— члени родин загиблих (померлих) ветеранів війни; 450 гривень — учасники війни, а також колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Механізм отримання допомоги максимально спрощений для більшості громадян. Пенсіонерам гроші зарахують разом із серпневими пенсійними виплатами — тим самим способом, яким вони щомісяця отримують пенсію: на банківську картку або через відділення Укрпошти. Так само автоматично кошти надійдуть цивільним громадянам, які вже перебувають у базах даних як отримувачі пільг або житлових субсидій.

Військовослужбовцям теж не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду. Нарахування відбудеться безпосередньо за місцем служби на основі списків, які формують і подають військові частини, установи та організації.

Кому потрібно подати заяву самостійно

Окрема категорія громадян має проявити ініціативу — це люди, які мають право на виплату, але не отримують пенсію, субсидію чи пільги та не перебувають у лавах Збройних Сил. Таким особам потрібно особисто подати заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду України, щоб підтвердити свій статус і отримати гроші.

Крайній термін подання документів для тих, хто звертається самостійно, — 1 жовтня 2026 року. Для оформлення знадобиться паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує пільговий статус (посвідчення учасника бойових дій, довідка МСЕК тощо).

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