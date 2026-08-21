Украинцам ко Дню Независимости начислят разовую денежную помощь — суммы составят от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории получателей.

Денежная помощь украинцам в 2026 году будет поступать в разных формах — ко Дню Независимости Пенсионный фонд Украины подготовил ежегодную разовую выплату для отдельных категорий граждан. По данным ПФУ, средства начислят автоматически большинству получателей, однако некоторым придется подать заявление самостоятельно.

Размер выплат зависит от льготного статуса человека. Самую большую сумму — 3100 гривен — получат лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной. Для остальных категорий суммы распределены так:

2900 гривен — лица с инвалидностью вследствие войны II группы;

— лица с инвалидностью вследствие войны II группы; 2700 гривен — лица с инвалидностью вследствие войны III группы;

— лица с инвалидностью вследствие войны III группы; 1000 гривен — участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства;

— участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства; 650 гривен — члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

— члены семей погибших (умерших) ветеранов войны; 450 гривен — участники войны, а также бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Механизм получения помощи максимально упрощен для большинства граждан. Пенсионерам деньги зачислят вместе с августовскими пенсионными выплатами — тем же способом, которым они ежемесячно получают пенсию: на банковскую карту или через отделение Укрпочты. Так же автоматически средства поступят гражданским лицам, которые уже находятся в базах данных как получатели льгот или жилищных субсидий.

Военнослужащим также не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд. Начисление произойдет непосредственно по месту службы на основе списков, которые формируют и подают военные части, учреждения и организации.

Кому нужно подать заявление самостоятельно

Отдельной категории граждан придется проявить инициативу — это люди, которые имеют право на выплату, но не получают пенсию, субсидию или льготы и не находятся в рядах Вооруженных Сил. Таким лицам необходимо самостоятельно подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины, чтобы подтвердить свой статус и получить деньги.

Крайний срок подачи документов для тех, кто обращается самостоятельно, — 1 октября 2026 года. Для оформления понадобится паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение участника боевых действий, справка МСЭК и т.д.).

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