В Івано-Франківську завершують будівництво двох будинків для ВПО — 170 родин зможуть отримати квартири вже цієї осені. Житло здаватиметься повністю готовим до проживання: з кухнями, сантехнікою та пральними машинами.

Безкоштовне житло для ВПО в Івано-Франківську поповниться двома новими будинками — міський голова Руслан Марцінків повідомив, коли саме 170 родин зможуть отримати ключі від квартир.

Як повідомляє Фіртка, в Івано-Франківську на фінальному етапі перебуває будівництво двох житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Заселити 170 родин, серед яких сім'ї військовослужбовців та ветеранів, планують наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року.

Будинки споруджують у межах програми Європейського Союзу, супровід якої здійснює компанія НЕФКО. Наразі завершуються роботи з облаштування фасадів та внутрішні оздоблювальні роботи.

Особливістю нового житла є те, що квартири будуть повністю готовими до проживання — з кухнями, сантехнікою та навіть пральними машинами. Водночас житло залишається у власності територіальної громади, а ВПО отримують його в тимчасове користування.

За словами Марцінківа, пріоритет при заселенні матимуть сім'ї військовослужбовців та родини ветеранів — учасників бойових дій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Нині в місті близько тисячі внутрішньо переміщених осіб уже подали заявки на отримання соціального житла.

Що ще облаштують у новому мікрорайоні

Окрім житлових будинків, у мікрорайоні зводять велике протирадіаційне укриття. Під час повітряних тривог ним зможуть користуватися і мешканці новобудов, і люди з навколишніх мікрорайонів. Також там передбачений дитячий садок.

Марцінків також повідомив, що спільно з міським головою та начальником військової адміністрації Маріуполя опрацьовується проєкт будівництва ще двох будинків — насамперед для родин захисників Маріуполя. Ідеться про військовослужбовців «Азова» та представників інших бригад, які брали участь в обороні міста.

Як отримати соціальне житло для ВПО в Івано-Франківську

Щоб претендувати на соціальне житло, внутрішньо переміщені особи мають подати відповідну заявку до міської ради. Станом на серпень 2026 року в Івано-Франківську вже зареєстровано близько тисячі заявок від переселенців.

Пріоритетне право на заселення, згідно з постановою уряду, мають сім'ї військовослужбовців та родини ветеранів — учасників бойових дій. Житло надається в тимчасове користування без права приватизації — воно залишається у власності територіальної громади.

Міський голова також виступив за повернення на законодавчому рівні пайової участі забудовників. Це дозволило б спрямовувати частину квартир від новобудов — хоча б 4% — на потреби військовослужбовців та ВПО без залучення значних бюджетних коштів.

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